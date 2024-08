"Acolo îi este locul!" Reacţia lui Denis Alibec, după ce Marius Şumudică a semnat cu Rapid! I-a dezvăluit "secretul" lui "Şumi" - Antena Sport

La primul antrenament sub comanda lui Marius Şumudică au fost prezenţi sute de fani rapidişti. La un moment dat, Şumudică a scandat alături de cei prezenţi împotriva Stelei.

Andrei Vochin, consilierul preşedintelui FRF, Răzvan Burleanu, nu este de acord cu atitudinea lui Marius Şumudică şi este de părere că noul antrenor de la Rapid va avea numai de suferit în urma acestui comportament.

„(n.r. E ok ce face?) Asta vedem la prima comisie. Ce face el nu e ok şi nu se învaţă minte să termine cu asta, încă nu pricepe. Când vorbeşti cu el în particular îţi spune că nu e ok.

Pentru că Pancu nu a făcut la fel l-au scos de la inimă?! (n.r. suporterii Rapidului). Doar că pentru fiecare gest pe care îl faci în viaţă, într-un moment sau altul vei avea o notă de plată şi atunci probabil că Şumudică acceptă lucrurile astea, doar că nu trebuie să se întrebe de nu se întâmplă ceva ce el şi-ar dori foarte tare”, a declarat Andrei Vochin, la primasport.ro.