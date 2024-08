"Nu se învaţă minte!" Marius Şumudică, criticat după primul antrenament la Rapid: "Vedem la prima comisie" - Antena Sport

Marius Şumudică, criticat după primul antrenament la Rapid: "Vedem la prima comisie" Marius Şumudică, în timpul unei conferinţe de presă / Profimedia Marius Şumudică a fost criticat după primul antrenament la Rapid. Antrenorul de 53 de ani a revenit în Giuleşti după ce Neil Lennon a fost demis în urma rezultatelor slabe din acest debut de sezon. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Doar şase etape a rezistat nord-irlandezul, iar Dan Şucu a apelat la Marius Şumudică. Miercuri, el a fost prezentat şi a condus şi primul antrenament. „Nu se învaţă minte” Marius Şumudică, criticat după primul antrenament la Rapid: „Vedem la prima comisie” La primul antrenament sub comanda lui Marius Şumudică au fost prezenţi sute de fani rapidişti. La un moment dat, Şumudică a scandat alături de cei prezenţi împotriva Stelei. Andrei Vochin, consilierul preşedintelui FRF, Răzvan Burleanu, nu este de acord cu atitudinea lui Marius Şumudică şi este de părere că noul antrenor de la Rapid va avea numai de suferit în urma acestui comportament. El a dezvăluit şi faptul că Marius Şumudică recunoaşte că aceste scandări nu sunt în regulă, dar că noul antrenor de la Rapid nu se poate abţine. El îl avertizează însă că poate avea de suferit: Reclamă

Reclamă

„(n.r. E ok ce face?) Asta vedem la prima comisie. Ce face el nu e ok şi nu se învaţă minte să termine cu asta, încă nu pricepe. Când vorbeşti cu el în particular îţi spune că nu e ok.

Pentru că Pancu nu a făcut la fel l-au scos de la inimă?! (n.r. suporterii Rapidului). Doar că pentru fiecare gest pe care îl faci în viaţă, într-un moment sau altul vei avea o notă de plată şi atunci probabil că Şumudică acceptă lucrurile astea, doar că nu trebuie să se întrebe de nu se întâmplă ceva ce el şi-ar dori foarte tare”, a declarat Andrei Vochin, la primasport.ro.

„Anti-Steaua, anti-Dinamo, anti-FCSB!” Marius Şumudică le-a cerut un singur lucru fanilor Rapidului: „Ştiți ce vreau de la voi?”

În ciuda bannerelor afişate la meciul cu Dinamo, Marius Şumudică i-a asigurat pe fanii prezenţi la antrenament că nu este supărat din cauza mesajelor respective.

Reclamă

De asemenea, el i-a asigurat pe suporterii giuleşteni că de fiecare dată a făcut tot ce a putut în interesul echipei şi că este în totalitate împotriva celorlalte echipe din Bucureşti. La final, el le-a cerut fanilor să îi susţină mereu pe jucători şi să rămână uniţi: „Mi-am dorit foarte mult să ajung aici, din dragoste pentru Rapid. Am făcut tot ceea ce am putut în interesul echipei, chiar și la televizor. Nu sunt supărat pe ceea ce s-a întâmplat la jocul cu Dinamo pentru că nu pot să mă supăr pe rapidiști. Avem unul dintre cele mai bune staff-uri în momentul de față. Preparatorul fizic ajunge duminică. Eu sunt unul dintre voi, sunt anti-Steaua, anti-Dinamo, anti-FCSB. Eu vă iubesc, credeți-mă ce spun! Așteptările sunt foarte mari. N-am venit pentru bani, repet, am venit pentru voi. Un singur lucru vă rog eu, știți ce vreau de la voi? Vă cer doar atât: să-i susțineți pe jucători și să fiți uniți între voi. Așa nu vă bate nimeni”, a spus Marius Şumudică în faţa fanilor lui Rapid, potrivit gsp.ro.

Reclamă