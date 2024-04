"Acum ce facem?" Mihai Stoica, val de ironii când a aflat că a fost blocat transferul jucătorului dorit de Gigi Becali la FCSB - Antena Sport

„Nu a fost niciun mesaj, așa m-am bucurat pe moment. Am spus tot ce am spus la conferința aceea. Am văzut că fiecare își dă cu părerea. Pe mine mă interesează să îmi văd de fotbal. Am reușit să marchez, să îmi ajut echipa.

Am arătat pe teren că am meritat să ajungem în playoff. Obiectivul este să prindem cupele europene, dar o luăm meci cu meci. Îmi doresc să și reușim, la meciul cu Farul.

Fiecare jucător vrea să fie la EURO, dar trebuie să îmi fac treaba pe teren, apoi, voi vedea!”, a spus Marius Ștefănescu, la digisport.ro.