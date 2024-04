Dioszegi, anunţ incredibil despre Marius Ştefănescu: "Nu va merge la FCSB nici pentru 10 milioane de euro!" Atac la arbitraj - Antena Sport

Laszlo Dioszegi a răbufnit după Sepsi – Farul 1-1

Anunţ incredibil despre Marius Ştefănescu

Antrenamentele, calificările şi cursa Marelui Premiu al Japoniei pot fi urmărite în AntenaPLAY (5-7 aprilie), pe canalul dedicat. Calificările şi cursa sunt pe Antena 3 CNN Laszlo Dioszegi a răbufnit după Sepsi – Farul 1-1 şi a făcut un anunţ incredibil despre Marius Ştefănescu. Patronul celor de la Sepsi a acuzat în termeni dur arbitrajul şi a spus că echipa sa a avut un gol valabil neacordat.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Laszlo Dioszegi a spus că este foarte supărat şi a enumerat mai multe meciuri în care echipa sa a fost dezavantajată. Mai mult, Dioszegi a spus că Marius Ştefănescu nu va merge la FCSB nici pentru 10 milioane de euro.

Dioszegi, anunţ incredibil despre Marius Ştefănescu

„Un sentiment de amărăciune. Sunt foarte supărat. Ceea ce s-a întâmplat a pus capac. Cei de la VAR au avut suficient timp să revadă faza. Am dat un gol perfect valabil. Trebuie să ridicăm vocea şi să spunem lucrurilor pe nume. E prea mult. Noi nu folosim cuvântul furat, au fost prea multe greşeli. La VAR, în loc să se îmbunătăţească lucrurile, în opinia mea se înrăutăţesc. A fost un gol valabil pentru noi. Cu CFR Cluj am pierdut două puncte, azi am pierdut două puncte. Cu Craiova, două cartonaşe şi două penalty-uri şi am pierdut cu 3-1. Ştefănescu nu va merge la FCSB, nici pentru 10 milioane. Onoarea noastră este în joc. În ultimii 3 ani, FCSB ne-a bătut pe unde ne-a prins. Dacă vom rupe acest mit. Pentru noi onoarea e pe primul loc, la FCSB nu va merge Ştefănescu„, a spus Laszlo Dioszegi la digisport.ro.