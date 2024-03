Marius Ștefănescu, răspuns pentru Dan Șucu după ce a dat gol în Sepsi - CFR Cluj 1-1: „Fiecare își dă cu părerea” - Antena Sport

Reclamă

„Este un punct câștigat, am muncit pentru el, dar cred eu că meritam mai mult, mai ales în prima repriză. Per total cred că e un rezultat echitabil totuși.

Nu a fost niciun mesaj, așa m-am bucurat pe moment. Am spus tot ce am spus la conferința aceea. Am văzut că fiecare își dă cu părerea. Pe mine mă interesează să îmi văd de fotbal. Am reușit să marchez, să îmi ajut echipa.

Am arătat pe teren că am meritat să ajungem în playoff. Obiectivul este să prindem cupele europene, dar o luăm meci cu meci. Îmi doresc să și reușim, la meciul cu Farul.

Fiecare jucător vrea să fie la EURO, dar trebuie să îmi fac treaba pe teren, apoi, voi vedea!”, a spus Marius Ștefănescu, la digisport.ro.

Sepsi – CFR Cluj 1-1

Sepsi – CFR Cluj 1-1 a fost în format live text pe AS.ro. După înfrângerea cu Universitatea Craiova, echipa lui Adrian Mutu a făcut un nou pas greşit.

CFR Cluj a început cu o înfrângere playoff-ul şi a ajuns la pe locul 4. Adrian Mutu nu a reuşit să câştige nici cu Sepsi, după înfrângerea cu Universitatea Craiova. Neluţu Varga a transmis după meciul cu echipa lui Rotaru că s-a aşteptat la cu totul altceva după venirea lui Adrian Mutu. SEPSI: Niczuly – D. Ciobotariu, Kecskes, Ninaj – Oroian (Oteliţă 61), N. Păun (Aganovic 74), Kallaku (Safranko 82), Fl. Ştefan (A. Dumitrescu 61) – M. Ştefănescu, Debeljuh, K. Varga (Alimi 61). ANTRENOR: Bernd Storck CFR CLUJ: R. Sava – Cr. Manea, Boben, Mogoş, Camora – Muhar, A. Keita, Tachtsidis (Avounou 82) – C. Deac (Fica 86), Bîrligea (P. Michael 72), Otele. ANTRENOR: Adrian Mutu Cartonaşe galbene: Camora 47, Bîrligea 57, Deac 73 Arbitri: George Găman – Ferencz Tunyogi, Ciprian Danşa – Marius Omuţ Arbitri VAR: Claudiu Marcu – Andrei Constantinescu Observator arbitri: Irina Mirt Reclamă

