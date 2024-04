Adi Mutu a distrus un titular de la CFR Cluj: "Obraznic și fără minte! Am goluri câte meciuri are el!" - Antena Sport

Adi Mutu a distrus un titular de la CFR Cluj: „Obraznic și fără minte! Am goluri câte meciuri are el!”

”Cât timp am fost eu acolo, nu am auzit ca el să facă probleme în afara terenului. Într-adevăr am auzit înainte. Aceste ieșiri necontrolate, și nu mă refer neapărat legate de mine, cartonașul și suspendarea luate de pe margine, denotă că nu are o stabilitate emoțională și o viață extrasportivă prea bună.

De aia eu cred că a fost obraznic și a vorbit mintea fără el. Știu că mi-a spus că nu am caracter, nu stau eu să mă caracterizeze Tachtsidis. M-a deranjat când mi-a zis ‘this guy’. Gândește-te că eu am goluri câte meciuri are el în Italia.

Îmi aduc aminte și când am ajuns mister în sus, mister în jos, ‘Il Fenomeno’. Obrăznicia vine când nu ai minte. Unui om fără minte preferi să nu îi dai replica pentru că te trezești în discuții. Cam asta e problema. De multe ori prefer să tac.

Într-adevăr, se vede că are o viață extrasportivă tumultoasă. E vina clubului. Pentru mine e un act de indisciplină. Sunt și eu o legendă a fotbalului, am scris și pagini de istorie, sunt încă, împreună cu Gică Hagi, golgheterul all time al naționalei. Trebuia sancționat”, a declarat Adrian Mutu la fanatik.ro.

Tachtsidis a fost arătat cu degetul de Adi Mutu şi după umilinţa suferită în Cupa României, 0-4 cu Corvinul. Grecul a luat atunci cartonaş roşu în minutul 11. Eşecul l-a făcut pe Mutu să îşi dea demisia de la CFR Cluj.

„Una dintre deciziile mele era să scot afară din lot anumiți jucători, printre care și Tachtsidis. Trebuia să fie un șoc, ori să plec eu ori să tai în carne vie„, a mai spus Mutu. Cu Panagiotis Tachtsidis titular, CFR Cluj tocmai a obţinut o victorie dramatică în faţa lui Sepsi, în etapa a 7-a a Ligii 1. Muhar a înscris golul de trei puncte în minutul 90+6 şi a dus-o pe CFR pe locul secund în clasament. Sepsi a jucat o repriză în dublă inferioritate numerică. CFR Cluj – Sepsi 2-1 Prima repriză a meciului din Gruia a fost una cu multe evenimente. Gazdele au deschis scorul încă din minutul 6, prin Karlo Muhar, care a înscris din centrarea lui Deac. În minutul 19 arbitrul Marcel Bîrsan a acordat penalti pentru oaspeţi şi Alimi a transformat egalând situaţia pe tabelă. În minutul 21 Adrian Oroian a fost eliminat după ce a primit al doilea cartonaş galben în decurs de numai şapte minute, dar Sepsi a rămas în numai opt jucători de câmp în minutul 45+2, când Florin Ştefan a fost eliminat cu cartonaş roşu direct. Cu doi jucători în plus, clujenii nu au reuşit să înscrie, deşi Otele a trimis în bară în minutul 57, urmat de Bîrligea, în minutul 84. Gazdele au marcat golul victoriei în minutul 90+6, prin Muhar şi scorul final a fost 2-1. CFR Cluj este pe locul 2, cu 37 de puncte, în timp ce Sepsi are 28 de puncte şi e pe locul 6. CFR CLUJ: R. Sava – Mogoş, Boben, Kresic (El Kaddouri 72), Camora (Aly Abeid 78) – Muhar, K. Keita (Avounou 46), Tachtsidis – Deac, P. Michael (Bîrligea 62), Fică (Otele 46). ANTRENOR: Francisc Dican SEPSI: Niczuly – Oroian, D. Ciobotariu, Ninaj, A. Dumitrescu – M. Ştefănescu (Debeljuh 63), Alimi, Kallaku (Aganovic 63), Fl. Ştefan – Safranko, K. Varga (Popşa 63; R. Varga 78). ANTRENOR: Bernd Storck Reclamă

Cartonaşe galbene: Tachtsidis 7, Fică 19, Camora 72, Bîrligea 87 / Oroian 13, K. Varga 22, Ninaj 54, Niczuly 83, Aganovic 90+6

Cartonaşe roşii: Adrian Oroian (Sepsi) min. 21, Florin Ştefan (Sepsi) min. 45+2

Arbitri: Marcel Bîrsan – Valentin Avram, Sebastian Gheorghe – Marius Omuţ

Arbitri VAR: Sorin Costreie – Raul Ghiciulescu

Observator: Marcel Savaniu

