Adrian Ilie a anunţat care sunt cei 2 jucători din play-off care ar avea loc să joace la FCSB - Antena Sport

FCSB a câştigat al doilea titlu consecutiv şi a avut în acest sezon o echipă care a rezistat şi în cele 20 de meciuri disputate în Europa. Acesta este motivul pentru care Adrian Ilie nu vede decât doi jucători de la restul echipelor din play-off, care ar avea loc în primul 11 al lui Elias Charalambous.

Este vorba de doi jucători de atac pe care şi Gigi Becali i-ar dori la FCSB, Alexandru Mitriţă şi Louis Munteanu, adică cei mai buni oameni din acest sezon de la Universitatea Craiova, respectiv CFR Cluj.

Adrian Ilie: „Doar Munteanu şi Mitriţă ar avea loc la FCSB”

„Dacă lăsăm FCSB-ul, mai sunt 5 echipe în play-off. Punem că sunt 60 de jucători. Câți din ei ar putea juca la FCSB, titular vorbind? Cine ar putea juca la FCSB? Sunt doar doi: Alex Mitriță și Louis Munteanu. Nu au un jucător în stânga.

Mitriță are calitate. Sunt doar două posturi. Eu spun că Louis Munteanu și Alex Mitriță pot să joace la FCSB. Mitriță poate să dea 15 goluri la FCSB. Are echipă acolo, are cu cine să joace”, a spus Ilie, citat de fanatik.ro.

Louis Munteanu (22 de ani) e cotat la 3.5 milioane de euro şi este golgheterul campionatului, cu 24 de goluri. De partea cealaltă, Mitriţă (30 de ani) e cotat la 4 milioane de euro şi a marcat şi el 20 de goluri în toate competiţiile, în această stagiune.