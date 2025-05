Adrian Mutu, laude la scenă deschisă pentru jucătorul de la FCSB! E impresionat de evoluţia sa: "A pictat" - Antena Sport

Elias Charalambous şi Mihai Pintilii au fost nevoiţi să improvizeze pe final de campionat. Cei de la FCSB au suferit la nivelul fundaşilor centrali, iar închizătorul Baba Alhassan a fost reprofilat. După ce a văzut evoluţiile jucătorului pe noul post, Adrian Mutu nu s-a mai ascuns. L-a lăudat la scenă deschisă pe jucătorul adus de campioană de la Hermannstadt.

Adrian Mutu îi avertizează pe Mihai Pintilii şi Elias Charalambous. Varianta cu Baba Alhassan nu e fantezistă pentru sezonul viitor. Briliantul chiar a fost impresionat de evoluţiile jucătorului din finalul de play-off.

Adrian Mutu, impresionat de Baba Alhassan

Mihai Pintilii l-a comparat pe Baba Alhassan cu mult mai cunoscutul Rudiger. Când a văzut evoluţiile sale din meciurile cu Universitatea Craiova şi CFR Cluj, Adrian Mutu a dat verdictul. Folosirea lui Alhassan şi în sezonul viitor ca fundaş central poate fi o variantă viabilă pentru cei de la FCSB. ”FCSB și-a găsit o variantă de fundaș central în Baba Alhassan. A jucat acolo cu Universitatea Craiova și a pictat. Cei de la Craiova n-au avut aproape nicio ocazie. Cu tot cu Bairam, cu Mitriță, cu Safira.

Nu e o diferență mare între un mijlocaș central și un fundaș central. Același lucru, Chiricheș, care acoperă ambele posturi. Nu e o idee SF.

Plusul pe care poate să-l aducă Baba Alhassan, dacă se ridică la nivel de intervenții și la jocul defensiv al lui Dawa, al lui Ngezana și al lui Mihai Popescu, e că are o tehnică în plus. Este exact cum e Chiricheș, pentru că Chiricheș are tehnică de mijlocaș. Atunci pleci și în alt fel cu mingea din apărare și calitatea acțiunilor începe într-un mod foarte bun. Poate să fie o soluție foarte interesantă, vom vedea”, a spus Mutu, conform fanatik.ro.