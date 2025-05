Adrian Șut a anunțat obiectivul FCSB-ului pentru sezonul viitor: "Când ești campion ai puteri mult mai mari!" - Antena Sport

Jucătorul echipei de fotbal FCSB, Adrian Şut, a afirmat, sâmbătă seara, la finalul partidei cu Universitatea Craiova, câştigată cu 1-0 pe Arena Naţională, că e mândru de realizările formaţiei sale în acest sezon în cupele europene şi în Liga 1, unde a câştigat titlul de campioană.

„Ne bucurăm că suntem încă o dată campioni. Este o mândrie pentru noi, pentru ceea ce am făcut în acest sezon în Europa şi în campionat. Este ceva incredibil când am ieşit pe teren şi am văzut cei 55.000 de suporteri. Nu-mi venea să cred, dar fără ajutorul lor nu puteam să obţinem aceste rezultate”, a spus Şut la primasport.ro.

Adrian Șut a spus că obiectivul FCSB-ului este calificarea în Champions League

El speră ca în viitorul sezon al cupelor europene, FCSB să se califice în grupele Champions League: „Când eşti campion şi câştigi cum am făcut-o noi în această seară ai puteri mult mai mari. Am câştigat pentru aceşti oameni extraordinari. Le mulţumim că au fost alături de noi şi sperăm să sărbătorim împreună şi în grupele Champions League„, a mai spus Şut.

Echipa de fotbal FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova cu scorul de 1-0 (1-0), sâmbătă, pe Arena Naţională din Capitală, într-o partidă din etapa a 9-a a Liga 1. La sfârşitul acestui meci, FCSB a sărbătorit cel de-al doilea titlu de campioană consecutiv alături de cei peste 53.000 de suporteri prezenţi, notează agerpres.ro.

FCSB a devenit campioană din punct de vedere matematic în 10 mai, după ce urmăritoarele sale din clasament, Universitatea Craiova şi CFR Cluj, au remizat, 2-2, în etapa a 8-a a fazei play-off a Ligii 1 de fotbal.