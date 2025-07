"Aşa a vrut Dumnezeu să marchez". Reacţia lui Florin Tănase, după golul neobişnuit marcat în Petrolul - FCSB - Antena Sport

Cu umărul, execuția, așa a vrut Dumnezeu să marchez. Sunt bucuros că am făcut-o și mi-am ajutat echipa. În a doua repriză noi am jucat mai mult. Prima repriză le-a aparținut lor, o echipă foarte bună, cu siguranță celorlalte echipe nu le va fi ușor aici, cum nici nouă nu ne-a fost. Un teren pe care se câștigă greu.

Se acumulează și oboseala, nu poți să joci 90 de minute, am simțit ceva la picior, probabil și alți colegi. Mai trebuie și puțină rotație, dar nici foarte multe schimbări, pentru că nu cred că e bine“, a spus Tănase după meci.

Tănase nu s-a ferit de cuvinte: “În Andorra am fost zero barat”

Un alt subiect abordat de jucătorul lui FCSB după meciul de la Ploieşti a fost partida retur cu Inter d’Escaldes, în care campioana Ligii 1 a pierdut suprinzător cu 2-1:

“În Andorra am fost zero barat, nu ai voie să intri pe teren cum am intrat noi acolo. N-am legat trei pase. Nu e o problemă de timp sau netimp, pur și simplu n-am fost conectați.