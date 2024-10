"Ai vorbit cu Gigi Becali?" Lukas Zima, prima reacţie după transferul la FCSB! Ce a spus despre postul de titular al campioanei - Antena Sport

Lukas Zima a oferit prima reacţie după transferul la FCSB. La mijlocul acestei săptămâni, portarul ceh de 30 de ani a bătut palma cu campioana României. El va ajunge la FCSB din această iarnă şi va fi portarul echipei timp de trei ani.

Gigi Becali a plătit 250.000 de euro pentru transferul portarului de la Petrolul Ploieşti.

Titular în meciul Petrolul – CFR Cluj, Zima a vorbit pentru prima oară după ce a bătut palma cu FCSB. Portarul ceh încă se gândeşte la meciurile rămase alături de „lupii galbeni” şi se bucură că, prin suma plătită de FCSB pentru el, a putut să ajute formaţia de pe Ilie Oană.

De asemenea, Zima a dezvăluit că nu a vorbit încă cu Gigi Becali şi că nu se aşteaptă ca postul său de titular să fie garantat la FCSB:

„Vom vedea. Mă simt ok, dar încă sunt concentrat să dau tot ce pot la Petrolul. Am încercat să ajut Petrolul, pentru că şi ei m-au ajutat acum un an şi jumătate. Ei mi-au oferit o şansă şi acum am încercat să le ajut. Nu am vorbit personal cu Gigi Becali. (n.r. te aştepţi la un telefon de la el?) Nu vorbesc română.