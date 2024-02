Albion Rrahmani, anunţ războinic după "dubla" din Rapid - UTA: "Vreau să marchez 20 de goluri!" Ce a spus şi Petrila - Antena Sport

Reclamă

„Am marcat 11 goluri, dar vreau să marchez 20! Vreau să câştige echipa titlu şi după vom vedea, dacă voi înscrie 20 de goluri sau mai multe. După 2-0, am intrat în zona confort, dar am luptat până la final, după golul de 3-1 ei s-au destrămat, şi am marcat şi pentru 4-1.

Sunt numărul 12 din echipă suporterii, sunt foarte fericit pentru ei şi pentru echipă. (N.r. despre Bădescu) Am râs şi am vorbit cu el toată ziua, viitorul lui e strălucit”, a declarat Albion Rrahmani, pentru digisport.ro.

Şi Claudiu Petrila a oferit declaraţii şi a dezvăluit că victoria cu UTA este una extrem de importantă, în lupta la titlu.

„Trei puncte importante, i-am dominat total în prima parte. În a doua parte, le-am dat şansa să ne egaleze, dar după a venit golul de 3-1. Nu mi-a fost frică dar ştiam că va fi un meci greu, ei se bat la play-off. Meciul ni l-am făcut după golul trei.

Erau supăraţi suporterii, au făcut un drum lung, din păcate am pierdut. Au fost zile grele, dar ne-am revenit şi am câştigat. Important este că am câştigat, să luăm trei puncte la fiecare meci.

(N.r. Despre Albu şi Borza) Nu vreau să vorbesc despre asta. Au făcut o greşeală, şi-au cerut scuze şi noi îi vom primi înapoi cu mare drag", a declarat Claudiu Petrila.

