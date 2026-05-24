Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări

Daniel Pancu s-a înţeles cu Dan Şucu pentru a deveni noul antrenor de la Rapid, iar acesta e pregătit să facă schimbări importante în lotul formaţiei giuleştene. Printre fotbaliştii care nu vor mai rămâne la trupa vişinie se numără inclusiv Alex Dobre, omul care este golgheter în actuala stagiune.

De asemenea, alte nume importante se află pe lista neagră, precum Marian Aioani sau Denis Ciobotariu, acesta din urmă fiind nemulţumit de statutul său la echipă din ultimul timp.

Alex Dobre, OUT de la Rapid după venirea lui Pancu

Daniel Pancu a bătut palma cu şefii Rapidului pentru a veni în Giuleşti, asta după ce s-a speculat în ultimele zile că ar putea continua la CFR Cluj. Totuşi, tehnicianul preferă să-şi plătească singur clauza de reziliere şi să rupă astfel înţelegerea cu gruparea din Gruia. Alex Dobre se pare că nu va mai continua la Rapid, el fiind pus pe lista neagră de către Daniel Pancu.

Printre jucătorii care sunt aşteptaţi să nu facă parte din planurile antrenorului sunt şi Marian Aioani sau Denis Ciobotariu, notează Fanatik. De asemenea, 2 veterani, Elvir Koljic şi Jakub Hromada se află la final de contract şi nu li se vor mai prelungi înţelegerile actuale, astfel că lista cu jucători care nu mai au viitor în Giuleşti se măreşte la 5.

O plecare surpriză ar fi cea a lui Daniel Paraschiv, atacant transferat în iarnă de Rapid, de la Real Oviedo, sub formă de împrumut. Bucureştenii nu vor activa clauza de cumpărare şi astfel fotbalistul o să se întoarcă în Spania, la formaţia sa, care tocmai a retrogradat în liga secundă.