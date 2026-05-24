Mihai Alecu Publicat: 24 mai 2026, 13:58

Daniel Pancu taie în carne vie! Dobre, OUT de la Rapid. Alţi 5 fotbalişti sunt pe lista de plecări

Daniel Pancu e pregătit de schimbări importante la Rapid. Foto: Sport Pictures

Daniel Pancu s-a înţeles cu Dan Şucu pentru a deveni noul antrenor de la Rapid, iar acesta e pregătit să facă schimbări importante în lotul formaţiei giuleştene. Printre fotbaliştii care nu vor mai rămâne la trupa vişinie se numără inclusiv Alex Dobre, omul care este golgheter în actuala stagiune.

De asemenea, alte nume importante se află pe lista neagră, precum Marian Aioani sau Denis Ciobotariu, acesta din urmă fiind nemulţumit de statutul său la echipă din ultimul timp.

Alex Dobre, OUT de la Rapid după venirea lui Pancu

Daniel Pancu a bătut palma cu şefii Rapidului pentru a veni în Giuleşti, asta după ce s-a speculat în ultimele zile că ar putea continua la CFR Cluj. Totuşi, tehnicianul preferă să-şi plătească singur clauza de reziliere şi să rupă astfel înţelegerea cu gruparea din Gruia. Alex Dobre se pare că nu va mai continua la Rapid, el fiind pus pe lista neagră de către Daniel Pancu.

Printre jucătorii care sunt aşteptaţi să nu facă parte din planurile antrenorului sunt şi Marian Aioani sau Denis Ciobotariu, notează Fanatik. De asemenea, 2 veterani, Elvir Koljic şi Jakub Hromada se află la final de contract şi nu li se vor mai prelungi înţelegerile actuale, astfel că lista cu jucători care nu mai au viitor în Giuleşti se măreşte la 5.

O plecare surpriză ar fi cea a lui Daniel Paraschiv, atacant transferat în iarnă de Rapid, de la Real Oviedo, sub formă de împrumut. Bucureştenii nu vor activa clauza de cumpărare şi astfel fotbalistul o să se întoarcă în Spania, la formaţia sa, care tocmai a retrogradat în liga secundă.

Planul lui Daniel Pancu. Tinerii vor avea mai multe şanse

Daniel Pancu, cel care în trecut a fost selecţioner al naţionalei U21 a României şi a lucrat cu mai mulţi tineri din Giuleşti, vrea să pună accentul pe talentul acestora şi să le ofere cât mai multe minute. Astfel, fotbalişti precum Cătălin Vulturar, Omar El Sawy, Ignat sau Rareş Pop urmează să aibă ocazia de a evolua în formula gândită de tenhician.

De altfel, ultimii 3 menţionaţi au evoluat în partea a doua a campionatului sub formă de împrumut, El Sawy la U Cluj, iar Ignat şi Pop la Petrolul, având prestaţii constant bune şi arătând totodată un progres.

Jucătorii de la CFR Cluj care sunt doriţi de Rapid

Rapid pregătește o campanie de transferuri extrem de agresivă pentru noul sezon, iar giuleștenii și-au îndreptat atenția către mai mulți jucători de la CFR Cluj. Mihai Popa, Sheriff Sinyan și Marian Huja se află pe lista prioritară a formației de sub Podul Grant, mai ales în contextul în care Popa și Sinyan intră în ultimele luni de contract și pot pleca liber. Un rol important în aceste negocieri îl are și noul director sportiv al Rapidului, Marius Bilașco, fost oficial la CFR, cel care cunoaște foarte bine situația internă a ardelenilor și relațiile din vestiar.

Un alt avantaj major pentru Rapid îl reprezintă prezența lui Daniel Pancu pe banca tehnică. Cei trei fotbaliști au colaborat excelent cu tehncianul român la CFR Cluj, iar relația foarte bună cu antrenorul ar putea cântări decisiv în alegerea lor. În plus, stabilitatea financiară promisă de conducerea giuleșteană este văzută ca un argument important pentru jucătorii care au întâmpinat probleme legate de plata salariilor în Gruia. Rapid caută inclusiv întăriri pentru ofensivă, iar profilul dorit este asemănător cu cel al lui Alibek Aliev, atacant apreciat de Pancu pentru forța fizică și mobilitatea din joc.

