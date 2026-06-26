Probleme pentru Daniel Pancu la Rapid. Jucătorul s-a accidentat înaintea plecării în cantonament

Daniel Pancu se confruntă cu probleme la Rapid, înaintea plecării în cantonament. Borisav Burmaz s-a accidentat, cu doar câteva zile înaintea stagiului de pregătire.
Rapid s-a reunit și a început antrenamentele sub comanda lui Daniel Pancu. Pe 29 iunie, giuleștenii vor merge în Austria, acolo unde își vor desfășura cantonamentul de vară.
Probleme pentru Daniel Pancu la Rapid
Borisav Burmaz s-a confruntat cu o accidentare gravă sezonul trecut. Înainte de startul sezonului, el a suferit o leziune a ligamentului încrucișat anterior într-un meci amical cu Vardar Skopje.
Atacantul a avut nevoie de operație și a revenit în lotul giuleștenilor abia în aprilie, evoluând în ultimele dueluri din play-off-ul sezonului recent încheiat.
Conform fanatik.ro, Borisav Burmaz se confruntă și acum tot cu probleme la genunchiul operat anul trecut. Atacantul sârb urmează să efectueze un RMN pentru a se stabili exact cât de gravă este accidentarea suferită.
Borisav Burmaz ar urma să stea pe „bară”, în cel mai bun scenariu, între două și trei săptămâni. El ar urma să rateze amicalul pe care Rapid îl are programat sâmbătă, cu CS Afumați.
După accidentarea suferită anul trecut, Borisav Burmaz a stat departe de teren timp de 276 de zile. Atacantul a bifat doar trei meciuri în sezonul trecut, toate în play-off.
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