Alex Ioniţă, mesaj neaşteptat după plecarea de la Rapid: "Mi-aş fi dorit să rămân! Dar nu în fiecare zi ajungi în China!" - Antena Sport

Ioniţă a mai transmis că despărţirea de Rapid a fost extrem de dificilă, mărturisind chiar că nu şi-ar fi dorit să plece, însă decizia a fost luată şi de Cristiano Bergodi. Mijlocaşul a declarat că antrenorul italian a luat cele mai bune decizii la echipă, în această iarnă, şi i-a urat succes în noua sa provocare.

„Cred că este o nouă aventură pentru mine. Îl consider ca pe un pas înainte, nu cred că în fiecare zi poți să ajungi în China. Sunt pe final de carieră, într-adevăr mai am 5 ani, dar mi-aș dori să stau cât mai mult acolo pentru că e bine din punct de vedere financiar, aici nu prea mai prindeam minute și consider că e cea mai bună alegere.

Dacă mi-ar fi plăcut să iau doar banii, aș fi rămas la CFR de prima dată, am renunțat la o grămadă de bani la CFR ca să vin la Rapid să joc. Consider că mi-am făcut treaba până acum, echipa își face treaba foarte bine în continuare, Mister ia cele mai bune decizii, au fost aduși cei mai buni jucători.

Alex Ioniţă: „Să-mi păstreze o medalie de campion!”

A fost grea despărțirea de colegi, pentru mine Rapid e ca acasă, încerc să privesc ca pe un pas înainte și să mă gândesc să rămân acolo cât mai mult timp. Am avut mai multe oferte, dar nu erau bune din punct de vedere financiar, al echipei, al locului din clasament, aici e o echipă nou înființată care își dorește să promeveze în prima ligă.

Domnul Bergodi mi-a mulțumit pentru tot efortul depus pentru echipă și îmi dorește multă baftă, ceea ce le doresc și eu lor, sper să ia campionatul și să-mi păstreze o medalie. Sunt șanse destul de mari (n.r. să-l aștepte acasă un tricou de campion), dacă Rapid o va ține tot așa, totul se va decide în play-off. Voi încerca să mă uit la meciurile lor.

Mi-aș fi dorit să rămân să luăm campionatul și să fiu un om de bază, dar dacă așa a fost să fie… probabil mă voi întoarce peste câțiva ani când vor sta altfel lucrurile și poate îmi voi îndeplini visul atunci", a declarat Alex Ioniţă, la plecarea spre China.

