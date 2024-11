Alex Mitriţă, marele absent al meciului Universitatea Craiova - CFR Cluj! Costel Gâlcă a spus care e cheia acestei partide importante - Antena Sport

Alex Mitriţă nu va juca în meciul Universitatea Craiova – CFR Cluj, a dezvăluit Costel Gâlcă la conferinţa de presă organizată înaintea acestei partide.

Universitatea Craiova – CFR Cluj se dispută duminică, de la ora 20:30. Meciul va fi în format LIVE TEXT pe AS.ro. Cele două echipe sunt pe locurile 2 şi 3 înaintea acestei partide, ambele având 28 de puncte. Formaţia lui Gâlcă are un golaveraj mai bun.

Costel Gâlcă le-a cerut jucătorilor săi aceeaşi atitudine ca în meciul cu UTA

Antrenorul Universităţii Craiova, Costel Gâlcă, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că în partida cu CFR Cluj din etapa a 18-a a Ligii 1 un aspect foarte important este ca formaţia lui să nu primească gol.

„În meciul cu CFR Cluj un aspect important va fi faza defensivă. Trebuie să avem o organizare defensivă foarte bună şi să închidem spaţiile adversarilor. CFR Cluj are jucători cu experienţă, cu tehnică individuală foarte bună. Apoi trebuie să avem o mobilitate foarte bună pe atac, pentru a desface apărarea lor pentru a ne crea ocazii şi a marca.

Un aspect important este să nu primim gol. La Arad am avut o atitudine foarte bună. Meciul de acolo s-a câştigat pe atitudine, am fost mult mai pragmatici în ofensivă şi am reuşit să câştigăm. Mi-aş dori să avem cel puţin atitudinea de la Arad în meciul de duminică. Deocamdată Mitriţă este singurul indisponibil. El e un jucător important şi decisiv pentru noi, dar cu siguranţă că vom găsi soluţii”, a menţionat Gâlcă.