Un fost stelist se revoltă! Intervenţie dură în cazul lui Valentin Creţu: "Nu mai ai nicio şansă să joci" - Antena Sport

Crețu e cel mai bun fundaș dreapta din România în ultimii doi ani, de departe. Ar juca, dacă nu ar fi regula. Cum să nu aibă dreptate?! Nu e normal să obligi pe cineva să bage un jucător doar pentru că are o vârstă.

„E absolut normal ce a spus Vali Crețu. Nu există concurență și da, i se ia dreptul la muncă. Nu are nicio șansă să joace, decât în meciurile europene. Să spunem că se întâmplă un dezastru, ca FCSB să nu ajungă într-o grupă europeană. Atunci, Crețu nu o să mai joace în niciun meci. Când tu ești senior și pe post cu tine e un under, nu mai ai nicio șansă să joci!

„Mi se ia dreptul la muncă! Am doi copii acasă” , a răbufnit Crețu, după meciul cu Inter Club d’Escaldes 3-1 în preliminariile Champions League. De partea jucătorului în vârstă de 36 de ani este şi Raul Rusescu. Fostul atacant dă verdictul. Spune că Valentin Creţu e cel mai bun fundaş dreapta din Liga 1, în ultimele două sezoane.

Eu zic că va juca sub 4 meciuri în campionat. Crețu a spus că are doi copii acasă. Noi nu știm ce contract are el, poate pierde bani pentru că nu joacă. Dacă ar fi o competiție corectă între el și Cercel, acum Crețu e mai bun.

Repet, nu e normal să folosești un jucător doar pentru că are o anumită vârstă. Hai să ne uităm câți jucători a ajutat regula și câți jucători s-au dus în cap pentru că au fost forțați mai devreme”, a declarat Rusescu, citat de gsp.ro.

FCSB debutează în noua ediţie a Ligii 1 pe Ghencea, contra celor de la Hermannstadt. Disputa are loc sâmbătă, de la ora 21.30. Apoi, urmează returul din Andorra care va fi marţi, de la ora 21:30, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.