Alexandru Chipciu a cerut condamnarea la închisoare a unor fani din România: "Aştept momentul ăsta. Mi-au înjurat copiii" - Antena Sport

Chipciu a avut parte de aceleaşi momente dificile şi în meciul de pe Giuleşti, cu Rapid. La final, a avut de asemenea un mesaj pentru aceştia.

„Fanii m-au înjurat mai mult, de mamă, de soție, se scanda și de Steaua. Îți dă și o stare bună, să te lupți mai mult. Cu toată atmosfera asta nici nu te mai poți bucura de gol, publicul împinge adversarii. E bine că am câștigat, e foarte strâns campionatul, e mult mai strâns decât în anul trecut.

Chipciu, înjurat şi pe Giuleşti

Am avut speranțe că vom intra în play-off, obiectivul nostru sunt locurile 7-9. Pe locurile de play-off sunt echipe de nivelul nostru, Hermannstadt, Petrolul. Fotbalul e foarte imprevizibil în Liga 1.

Eu vreau să trăiesc intensitatea fotbalului, cât mi-a mai rămas. Vreau să joc, să mă bucur. Când a murit tata nu am fost concentrat pe fotbal, 1 an sau 2, dar acum este mai multă bucurie. Sunt și suporterii. Joci pentru momentele astea, nu pentru bani. Nu vreau să vorbesc despre echipa națională. Am lucrat cu Edi Iordănescu, nu mai vreau să vorbesc, iar se interpretează, Ar fi penibil să vorbesc.

Cred că putem obține mai mult decât în Franța. Cu selecționata Franței au făcut un meci fabulos. Șo acum am demonstrat, e imprevizibil”, a spus Alexandru Chipciu, potrivit digisport.ro.

