"M-au înjurat de mamă, de soţie. Se scanda şi de Steaua" Ce răspuns a avut Alex Chipciu pentru fanii Rapidului - Antena Sport

Eu vreau să trăiesc intensitatea fotbalului, cât mi-a mai rămas. Vreau să joc, să mă bucur. Când a murit tata nu am fost concentrat pe fotbal, 1 an sau 2, dar acum este mai multă bucurie. Sunt și suporterii. Joci pentru momentele astea, nu pentru bani. Nu vreau să vorbesc despre echipa națională. Am lucrat cu Edi Iordănescu, nu mai vreau să vorbesc, iar se interpretează, Ar fi penibil să vorbesc.

Cred că putem obține mai mult decât în Franța. Cu selecționata Franței au făcut un meci fabulos. Șo acum am demonstrat, e imprevizibil”, a spus Alexandru Chipciu, potrivit digisport.ro.

Ianis Stoica, prima reacţie după ce a învins-o de unul singur pe Rapid

Primul jucător care a vorbit după meci a fost Ianis Stoica, omul care a adus victoria clujenilor. Acesta a fost decisiv și a contribuit la toate golurile marcate de clujeni.

Jucătorul împrumutat de la FCSB a vorbit despre partidă, dar și despre faptul că Mihai Stoica a anunțat că acesta ar putea fi transferat la U Cluj.

„Ne-am zis că nu concepem, vrem doar să câștigăm. Antrenorul ne-a spus că trebuie să luăm cele 3 puncte. Am fi pierdut contactul cu play-off-ul, a fost important să câștigăm. Contează că am luat 3 puncte și că rămânem în grafic pentru play-off.

E o victorie foarte mare, Rapid e o candidată la titlu, are toate șansele să câștige acest campionat, dar noi ne dorim să acumulăm cât mai multe puncte. Noi încercăm să jucăm la fel, uneori ne iese, alteori nu. Rămânem pe aceași linie, ne dorim ca la final să fim în play-off.

Nu vreau să vorbesc despre transferuri, încerc să îmi fac treaba cât pot eu de bine. Aparțin de un club, momentan sunt aici, încerc să îmi fac treaba cât mai bine. Mă simt important, am minute.