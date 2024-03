"Am anulat tot ce am făcut cu FCSB!" Jucătorii de la Rapid, la pământ după înfrângerea cu Farul: "Nu suntem în stare!" - Antena Sport

Reclamă

„Tot meciul a fost puţin ciudat, am avut ocazii foarte mari. Ei au avut două contraatacuri. Noi am şutat, 10-12, nici nu ştiu câte şuturi, mingi blocate, trecute prin careu, cu capul…o grămadă. S-au apărat, bravo lor, noi mergem mai departe. Dar în acelaşi timp nu sunt de acord cu arbitrajul, dar azi mai mult ca oricând am simţit că e împotriva noastră. Krasniqi, faultat la colţul careului.

Încă un lucru, nu știu dacă e ok să spun, dar o spun, că lumea trebuie să știe. De multe ori aud ‘Mi s-a spus din camera VAR’. Nu vorbim despre faze de penalty-uri, de roșii. Nu vreau să se înțeleagă că am ceva cu George Găman, nu vreau să dau în el, nu e nicio acuză, dar prea au fost toate.

Reclamă

S-a anulat tot ce am făcut cu FCSB, nu suntem în stare să menţinem o linie medie, nu e posibil ca la meciul cu FCSB să arăţi atâta determinare, şi azi să îţi fie frică să te angajezi în duelul acesta de bărbăţie”, a declarat Paul Iacob, conform digisport.ro.

Marian Aioani: „Ne-am revenit prea târziu!”

Şi Mihai Aioani a oferit declaraţii, la finalul partidei. Portarul a avut un mesaj special pentru Louis Munteanu, fostul său coleg de la Farul. Aioani a subliniat şi el, la fel ca Paul Iacob, diferenţa din jocul Rapidului faţă de derby-ul cu FCSB.

„Nu am intrat cu aceeaşi ambiţie, cu aceeaşi determinare, cu acelaşi spirit de luptă. Ne-am revenit foarte târziu, chiar dacă am avut ocazii şi am ratat şi pe început de meci. Acel spirit de atitudine a apărut după ce am luat cartonaş roşu.

Reclamă 4 / 0/3

A fost o reîntâlnire nu prea bună pentru noi, dar vorbesc mereu cu Louis Munteanu, e fratele meu mai mic. Tot îl luam la mişto că nu îmi dă gol. Bravo lui, ştiu ce poate, e un băiat deosebit. Ţine numai de noi să avem acel spirit în vestiar, să avem o mentalitate bună, să dăm totul pe teren. O să analizăm totul la sânge, lupta rămâne deschisă, nu s-a pierdut nimic. Erau trei puncte foarte importante”, a declarat Mihai Aioni.

Ar face faţă Florinel Coman în Bundesliga? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...