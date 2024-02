"Am comis-o din nou!" Nicuşor Bancu, dărâmat după remiza cu Botoşani: "Ne mai gândim doar la asta!" - Antena Sport

Nicuşor Bancu a fost dărâmat la interviul de după remiza cu FC Botoşani FC Botoşani – Universitatea Crioav 2-2 Nicuşor Bancu, căpitanul Universităţii Craiova, a fost dărâmat la interviul de după remiza cu FC Botoşani. Bancu a mai spus marea problemă echipei e în apărare.

La Botoşani, gazdele au controlat prima repriză, atunci când au şi marcat de două ori. La primul gol, în minutul 17, Juan Kaprof a plasat pe lângă Lazar balonul primit de la Benzar, deschizând scorul. În minutul 41 gazdele au înscris pentru 2-0. O neînţelegere în defensiva oaspeţilor a fost speculată de Kaprof, care a majorat diferenţa de pe tabelă. Oltenii au reuşit să înscrie şi ei, în minutul 53, prin Alexandru Mitriţă, şi au marcat golul egalizator în minutul 90+5, când Koljic a trimis balonul în plasă.

Nicuşor Bancu, dărâmat după remiza cu Botoşani

„Suntem dezamăgiţi că nu am câştigat. Din păcate nu am reuşit să ţinem ritmul din startul meciului. Din cauza noastră am pierdut două puncte pentru că am comis-o din nou în apărare. Deocamdată ne mai gândim doar la accederea în playoff„, a spus Nicuşor Bancu la digisport.ro.