"Am evitat o rușine!" Andrei Nicolescu a răbufnit după ce Dinamo a rămas în Liga 1! A anunțat o revoluție la club, din vară - Antena Sport

Problema a fost relaxarea. Unii dintre jucători probabil că se gândesc deja la vacanță. Din păcate, nu ne reprezintă meciul acesta.

Am arătat foarte slab. Nu avem ce să sărbătorim. Se va face o analiză pentru tot sezonul. De mâine ne apucăm să vedem ce am greșit. Locul lui Dinamo nu e aici!

Cât de curând o să avem niște concluzii. Anul ăsta nu am arătat bine. Meciul ăsta a fost o oglindă a suferinței din acest sezon.

În această analiză intră toată lumea, nu doar jucătorii. Nimeni nu este sigur de post.

De la sponsori ne dorim mai mult decât anul acesta, dar sunt niște proiecte preliminare, nu pot spune nimic despre acest lucru. Este mult prea devreme. Totuși, cât de curând vom veni cu niște explicații.

Legat de insolvență mai e un singur dosar, dosarul Rednic. Nu pot să mă pronunț acum despre acest lucru. Cred că nu putem ieși din insolvență în vară. Așa e procedura. E cea mai mică grijă a noastră.

Cel mai rău lucru din acest sezon este că am fost nepregătiți. Am avut planuri fanteziste în vară. Cel mai bun lucru este că am reușit să ținem Dinamo în Liga 1.”, a spus, la digisport.ro.