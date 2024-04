„Am fost umiliți!” Paul Papp s-a prăbușit emoțional după Petrolul - Voluntari 0-4 - Antena Sport

Reclamă

Totodată, Paul Papp a spus că jucătorii trebuie să își strângă rândurile și să își revină, până la următoarea partidă din campionat.

„Cel mai slab meci de când sunt aici, fără intensitate, făra nimic! Așa e la fotbal. Sunt momente și momente. Trebuie să strângem rândurile. Caracterele puternice se văd la greu și mie îmi place să joc așa.

A fost umilitor. În vestiar am vorbit și am zis să facem orice să dăm și noi un gol. Dar, în seara aceasta, fotbalul ne-a pedepsit. Am fost foarte naivi, n-am arătat ca o echipă matură. E normal să fim cu moralul la pământ, pentru că am fost umiliți”, a spus Paul Papp, la digisport.ro.

FC Voluntari a învins-o cu 4-0 pe Petrolul şi s-a îndepărtat de locurile de baraj. Echipa antrenată de Florin Pîrvu a ajuns la 20 de puncte, cu 3 mai multe decât primul loc de baraj, ocupat de Poli Iaşi.

Florin Pîrvu şi-a învins fără drept de apel fosta echipă. Voluntari s-a apropiat la 2 puncte de „lupii galbeni” în clasament.

FC Voluntari s-a impus fără probleme la Ploieşti, unde a condus cu 3-0 la pauză, relatează news.ro. Vadim Raţă a deschis scorul în minutul 20, din centrarea lui Nemec. Patru minute mai târziu Igor Armaş a înscris şi el, iar în minutul 45+4 Adam Nemec a dus scorul la 3-0 pentru oaspeţi. Merloi a marcat şi el în minutul 59, din pasa lui Boboc şi ilfovenii s-au impus cu 4-0 în deplasare. Petrolul este pe locul 5 în clasamentul play-out-ului, cu 22 de puncte, în timp ce FC Voluntari, cu 20 de puncte, se află pe locul 6. PETROLUL: Zima – Dumitriu (Işfan 46), Papp, Huja (Meijers 46), V. Ţicu – Hanca, Diomande (Jyry 69) – Al. Musi (M. Bratu), Jair, Grozav – Irobiso (A. Berisha 46). ANTRENOR: Florin Stângă FC VOLUNTARI: Vâlceanu – Ricardinho, Matricardi, Armaş – Boboc, Raţa, Crepulja, Aliji (R. Popescu 90) – Dumiter (Merloi 45), Nemec (Carnat 75), D. Andrei. ANTRENOR: Florin Pîrvu Cartonaşe galbene: V. Ţicu 44, Diomande 60 / Dumiter 44 Arbitri: Viorel Nicuşor Flueran – Alexandru Vodă, Alexandru Filip – Alina Ionela Peşu Reclamă

