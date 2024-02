"Am jucat bolnavi, Olaru a tras de el!" Ştefan Târnovanu, dezvăluiri dureroase după FCSB - Sepsi 1-0: "Coman nu a dormit aseară!" - Antena Sport

Ştefan Târnovanu, dezvăluiri dureroase după FCSB – Sepsi 1-0

Chinul prin care au trecut jucătorii lui Charalambous Ştefan Târnovanu a făcut dezvăluiri dureroase după meciul cu Sepsi şi a dezvăluit chinul prin care au trecut jucătorii cu o seară înainte. Portarul echipei lui Charalambous a spus că aproape jumătate de echipă a jucat cu gripă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Florinel Coman nu a putut dormi cu o noapte înainte şi a fost înlocuit la pauză. Şi Olaru a avut probleme medicale. Târnovanu a spus că aproape jumătate de echipă a avut probleme medicale în partida cu Sepsi.

Ştefan Târnovanu, dezvăluiri dureroase după FCSB – Sepsi 1-0

„Foarte mulţi suntem răciţi, am jucat aşa bolnavi, ce să facem? Câţiva nu au dormit seara. Comi nici el, Olaru a tras de el. Sunt mai mulţi. Patru-cinci au fost bolnavi din primul 11, dar am tras de noi. Am câştigat, am tras de noi. Defensiv am stat destul de bine. Am prins o echipă cu un presing extraordinar. În a doua repriză am avut două posibilităţi de a închide meciul, dar am ratat. Am făcut un joc slab în repriza a doua.