"Nu am trecut testul!" Alexandru Băluţă, declaraţie surpriză după ce a marcat în FCSB - Sepsi 1-0! Ce a spus despre Gigi Becali - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, Alexandru Băluţă a fost întrebat şi despre laudele primite de la Gigi Becali. Acesta a recunoscut că îl motivează declaraţiile patronului de la FCSB, fiind bucuros de faptul că a reuşit să se impună la o echipă unde presiunea este foarte mare.

„Ne aşteptam la un meci greu, Sepsi a arătat ca o echipă de play-off. Am avut mai multe ocazii în prima repriză, ne-a costat în repriza a doua. Am cedat jumătatea adversă, au venit peste noi, dar nu le-am dat nicio şansă.

Reclamă

Mai sunt şi meciuri cum a fost acesta, Sepsi a arătat că este într-o formă bună, e o echipă organizată. Am încercat să ne închidem bine în repriza a doua, să ţinem de scor, am avut două ocazii mari. Vom analiza ce am făcut bine şi să luăm partea plină a paharului.

Este foarte important că am reuşit să câştigăm, în meciul trecut am pierdut două puncte acasă, eram datori să le recuperăm. Mai avem multe de pus la punct, îmi doresc să intrăm cu o diferenţă mai mare în play-off.

(N.r. despre declaraţiile lui Gigi Becali) Da, îmi dă încredere. Cu timpul am căpătat experienţă, am mai multă răbdare, muncesc mai mult decât înainte. Mă bucur că am reuşit să mă integrez, am avut de muncă. E o presiune mare, mă bucur că am făcut faţă. Fiecare meci e un test pentru mine şi echipă, eu zic că n-am trecut testul. Mai sunt multe meciuri în continuare, vom vedea la final.

Reclamă 4 / 0/3

Cu toate echipele care vor fi în play-off ne luptăm, se vor înjumătăţi punctele. Da, Rapid este într-o formă bună,. Nu ne batem doar cu ei, şi CFR, şi Craiova, şi Farul au echipe bune. Cred că asta e cel mai important, să joc pe orice poziţie”, a declarat Alexandru Băluţă, conform orangesport.ro. Florinel Coman, scos la pauză din teren în FCSB – Sepsi Florinel Coman a fost scos la pauză în FCSB – Sepsi. Elias Charalambous a decis să îl înlocuiască pe „Mbappe” cu Luis Phelipe. Elias Charalambous a făcut o singură schimbare la pauza meciului cu Sepsi. Decizia antrenorului celor de la FCSB a fost una surprinzătoare. Astfel, antrenorul cipriot a decis să îl înlocuiască încă de la pauză pe Coman, unul dintre cei mai în formă jucători de la FCSB din acest sezon. Coman a marcat numai puţin de 10 goluri în acest sezon al Ligii 1. Doar Olaru a marcat mai mult decât el: 14 goluri. Luis Phelipe a început ca rezervă duelul cu Sepsi, Gigi Becali fiind nemulţumit de evoluţia brazilianului din meciul cu Farul. Mijlocaşul a fost pentru prima dată rezervă, după transferul său din această iarnă.

Care va fi verdictul TAS după apelul Simonei Halep? Suspendarea va fi anulată Suspendarea va fi micşorată Suspendarea va fi mărită Suspendarea va rămâne de 4 ani Vezi rezultatele Loading ... Loading ...