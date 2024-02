Andrea Compagno rămâne la FCSB! Ce l-a scos din minţi pe Gigi Becali: "Lasă că luăm noi salariul şi Becali e prostul" - Antena Sport

Reclamă

Andrea Compagno rămâne la FCSB! Ce l-a scos din minţi pe Gigi Becali

”Au dat chinezii 100.000, iar noi avem din Turcia o ofertă de 450.000, şi el vrea să plece în China. Nu, domnule, că nu vrea (n.r. să plece în Turcia). Am trimis noi o contraofertă în China de 200.000. A zis: ”Bine, domnule, dacă e aşa, nu mai plec”. Impresarul l-a şmecherit şi a spus: ”Trimiteţi o ofertă de 200.000 că o să accepte.

”Lasă că luăm noi salariul şi Becali e prostul. Ei nu ştiu un lucru. Dacă-mi pun ambiţia, atunci pun al doilea contract. Pun al doilea contract şi stai pe bară acolo să vezi cum este. Asta i-am zis lui MM Stoica Îl am pe Compagno jucătorul meu căruia îi dau salariul, dar eu nu am atacant la echipă, nu am jucători.

Reclamă

Băi, să vină la antrenamente şi să-l vedem la joc. De ce să nu-l vedem? Nu e niciun conflict. Ei vor să fie mai deştepţi ca să fiu eu fraier şi eu nu vreau să fiu. Dacă vor să facă lucrurile astea, dar ei aşa au făcut socotelile.

Impresarul a zis să-l dăm liber, că să nu-l pierdem în vară liber. Stai aşa că activez al doilea contract”, a spus Becali, citat de orangesport.ro.

Andrea Compagno a marcat 4 goluri în acest sezon

Andrea Compagno a semnat un contract cu FCSB până în vara anului 2024 şi are un salariu lunar de 15.000 de euro. Cei de la FCSB au opţiunea de a-i prelungi contractul în vară pentru încă doi ani, iar salariul italianului ar fi crescut în primul an până la 20.000 de euro lunar, iar în al doilea la 25.000 de euro.

Reclamă 4 / 0/3

Jucătorul cotat la 2.3 milioane de euro are parte de un sezon slab. A marcat doar 4 goluri în cele 23 de meciuri pe care le-a adunat în toate competiţiile. În 2024, el a jucat doar 15 minute, în partida cu UTA, câştigată de roş-albaştri cu 4-0.

Cine va câştiga titlul în Premier League? Liverpool Manchester City Arsenal Alta Vezi rezultatele Loading ... Loading ...