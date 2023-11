Andrea Mandorlini a răbufnit când a fost întrebat de Adrian Mutu: "Nu îl cunosc, nu mă interesează! Este mult scandal!" - Antena Sport

Reclamă

Este mult scandal. Cred că fotbalul este ceea ce a făcut naționala României, nu scandal. Victorie, seriozitate, jucători… Restul nu e fotbal. Nu are legătură cu nimic, cu clubul, cu fotbalul. E doar fum.

Vorbesc în continuare cu conducerea clubului, a fost o perioadă de reconstrucție, am făcut multe lucruri. Eu sunt aici. Nu are legătură cu nimic. Lucrul care contează este că România s-a întors în Europa. Asta contează. Restul nu are legătură cu fotbalul”, a spus Andrea Mandorlini.

Andrea Mandorlini a vorbit şi despre Ciprian Deac. Antrenorul italian a fost atacat de tatăl lui Deac pe motiv că nu îl foloseşte pe fiul său.

„Văd lucrurile într-o manieră pozitivă. Nu m-a atins deloc, vorbesc cu el. Au ieșit alte lucruri, care cred că nu trebuiau să iasă, dar fac parte din joc. Am vorbit cu Cipri, îl înțeleg, știu că un tată vrea mereu să își protejeze fiii și înțeleg chiar și interviul lui. Nu înțeleg multe lucruri pe care le-a spus, dar eu nu am acest noroc să mai vorbesc cu tatăl meu, el are acest noroc și sper să o facă într-o manieră mai bună.

Lucrurile care au ieșit sunt personale. Erau foarte personale împotriva antrenorului, când am citit interviul. Dar am părul alb, cunosc multe lucruri, am experiență. Repet, el este norocos că poate vorbi cu tatăl său, poate să-i spună gândurile lui, dacă a făcut bine sau rău. Pentru mine nu s-a întâmplat nimic.

Cipri Deac e mare jucător. Îi vreau binele. Dacă e important pentru echipă, dacă eu văd că poate să joace, joacă. 5, 10 minute, o partidă, zece partide. Nu pot să promit nimic. Nici măcar lui. Eu trebuie să mă gândesc la echipă. Pentru mine, echipa este înaintea lui Deac. Trebuie să fie util pentru echipă", a mai spus Mandorlini. Tatăl lui Ciprian Deac a avut un discurs dur la adresa lui Andrea Mandorlini Tatăl lui Ciprian Deac a avut un discurs dur la adresa lui Andrea Mandorlini. Antrenorul celor de la CFR Cluj a fost acuzat de Ioan Deac că nu vrea să îl bage în echipă şi că îl ţine doar la încălzire. „Nu vă poate spune decât domnul Mandorlini ce se întâmplă. Asta e deranjant, pentru că nu există comunicare. Înțelegeți? Deci, în afara lipsei de respect față de el și a umilinței la care e supus, nu există comunicare. Pentru că într-o țară normală, într-un stat normal, într-un club normal, antrenorul dacă supune un jucător la tratamentul la care l-a supus pe Ciprian trebuia să vină cu argumente… Să spună 'nu îmi place cum te pregătești, nu intri în viziunea mea, nu ești în conceptul meu'. Concret… Sunt anumite jocuri în care el îl scoate de la începutul meciului la încălzire… În meciul cu U Cluj nu l-a băgat deloc, s-a încălzit tot meciul. La meciul de la Iași, ultimul, l-a scos la încălzire de la primirea primului gol și l-a băgat în minutul 82 (n.r. – în minutul 85). Deci asta înseamnă umilință. Să te scoată la încălzire și să nu te folosească. În cursul săptămânii trecute, ca orice antrenor, își formează primul 11. Într-un club normal, lotul se formează după randamentul jucătorilor din cursul săptămânii. Ciprian a fost în primii 11 și vineri, la ultima zi de antrenament, a schimbat… L-a băgat pe Tachtsidis. Care nu s-a antrenat toată săptămâna. Poate a apărut și în presă, după meciul cu U Cluj… A plecat de la stadion și i-a trimis un mesaj. Și i-a spus că-i pare rău că s-a ajuns aici, să fie umilit el și familia lui", a declarat tatăl lui Ciprian Deac pentru fanatik.ro.