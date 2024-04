Andrea Mandorlini, noul antrenor al lui CFR Cluj după demisia lui Adrian Mutu! - Antena Sport

Este arhicunoscut că Adrian Mutu şi patronul echipei din Gruia, Neluţu Varga, au o relaţie excelentă, cei doi fiind prieteni. Chiar şi aşa, patronul nu a reuşit să-l împiedice pe fostul atacant să plece din Gruia.

„Mi-am dat demisia de la CFR Cluj! M-am gândit toată noaptea, nu pot să trec peste această umilință. Eu am o altă mentalitate, una de învingător. Demisia mea este de la ora 11:00 dimineața pe biroul președintelui Cristi Balaj”, este anunțul făcut de Adrian Mutu, pentru sursa citată.

Starea lui Mutu a rămas aceeaşi şi a doua zi după eşecul usturător din Cupa României. Antrenorul a apărut devastat la interviul de după duelul cu Corvinul.

Adrian Mutu: „M-am simţit umilit”

„Am venit din respect pentru voi, ai întrebări? Dă-i drumul! (n.r. s-a răstit la reporter, cel care îl lăsase să tragă concluziile fără să îi pună vreo întrebare). Azi echipa trebuia să joace în 10 la fel, jucam împotriva unei echipe de liga a doua cu spirit. Puteau să joace şi fără antrenor pe bancă.

Am avut o problemă de atitudine şi abordare încă de după meciul cu Sepsi. Nu am ce să spun mai multe. Dacă vă întrebaţi de ceva, să ştiţi că mă gândesc şi anunţ mâine. În momentul ăsta mă simt umilit, nu se poate să termin aşa cu o echipă care are bugetul cât trei jucători de-ai noştri.

Mă simt umilit, nu cred că aş putea să îi iert pe băieţi. Când văd că nu respect, nu am puterea să îi ier în momentul ăsta. În cariera mea de jucător şi antrenor, e o chestiune de abordare. O să mă gândesc în seara asta şi mâine va anunţa clubul ce se întâmplă”, a declarat Adi Mutu la digisport.ro.

Adrian Mutu o lasă pe CFR Cluj pe locul 3 în play-off, la 10 puncte distanţă de liderul FCSB. Ardelenii au început play-off-ul cu un eşec (1-2 cu Universitatea Craiova) şi un egal (1-1 cu Sepsi).