Andrei Gheorghiţă se aşteaptă la un adevărat infern la Rapid - FCSB: "Probabil că voi fi înjurat" - Antena Sport

Andrei Gheorghiţă se aşteaptă la un adevărat infern la Rapid – FCSB. Gheorghiţă, care a copilărit în Giuleşti şi chiar mergea la meciurile Rapidului, a semnat în această iarnă cu marea rivală, FCSB.

Andrei Gheorghiţă a mai spus că a fost surprins că fanii celor de la FCSB l-au primit bine. De asemenea, Gheorghiţă a spus că a mers şi la meciurile roş-albaştrilor, pe vremea când juca Dayro Moreno.

,,Când eram mic, toată lumea din cartier ținea cu Rapid. Mă duceam la meciuri, dar nu doar la meciurile lor. Am mers și la partidele Stelei, atunci când era Dayro Moreno. Cel mai des am fost pe Giulești, de aceea am intrat în flacăra Rapidului.

Odată ce am plecat departe de casă, nu am mai avut timp pentru a merge la meciuri. Mă uitam la televizor, la duelurile FCSB-ului și ale CFR-ului din Europa League. FCSB este echipa ce are cele mai remarcabile performanțe în ultimii ani din Europa.

Atunci când am ajuns aici, am încercat să nu bag în seama mesajele urâte din partea suporterilor rapidiști. Spre surprinderea mea, fanii FCSB-ului m-au primit foarte bine și m-au încurajat. Referitor la partida de duminică, probabil voi primi înjurături din partea fanilor Rapidului, dar eu atunci când sunt pe teren, nu mă gândesc la asta. Nu contează unde ai jucat în trecut sau ce faci în viața de zi cu zi. Părerea mea este că cel mai important este să îți faci treaba în teren”, a spus Andrei Gheorghiţă într-un interviu.