Andrei Ivan a vorbit despre interesul Rapidului! Ce a spus după Dinamo - Universitatea Craiova 2-1 - Antena Sport

Andrei Ivan a vorbit despre interesul Rapidului! Jucătorul lui Mihai Rotaru a transmis un mesaj direct, după înfrângerea cu echipa lui Zeljko Kopic.

Partida dintre Dinamo și Universitatea Craiova a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. Duelul a contat pentru etapa cu numărul 7 a sezonului de Liga 1.

„Am luat primul gol după o deviere. Am înscris și noi, dar nu am putut să revenim. Suntem foarte dezamăgiți, am avut și eu o ocazie, nu am înscris. Ne pare foarte rău, o să revedem meciul și vom vedea ce am făcut greșit.

E cel mai prost gazon din Liga 1! Nu avem ce să facem.

Am discutat și cu mister despre revenire. Era normal să nu intru titular, am făcut doar 4 antrenamente. Nu îmi place să fiu rezervă, dar trebuie să dovedesc.