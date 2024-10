Andrei Nicolescu, anunţ uriaş despre viitorul lui Zeljko Kopic! Ce se întâmplă cu antrenorul lui Dinamo: "Suntem în discuţii" - Antena Sport

Kopic s-a enervat la culme după ce Ronaldo Deaconu l-a faultat pe Abdallah, în minutul 35. Arbitrul Rareș Vidican nu i-a acordat cartonașul galben jucătorului de la Hermannstadt, iar apoi Kopic a răbufnit.

„(n.r. despre eliminare) Am avut sentimentul că trebuie să reacționez. Nu am vorbit urât. Doar am pus întrebări legate de decizie.

(n.r. Veți fi suspendat cu FCSB) Asta este.. Atunci când ești într-o familie, dacă simți să faci un anumit lucru pentru familia ta, atunci asta faci.

Eu nu îmi pot pierde încrederea în această echipă. Știm cum putem juca. Sunt momente de instabilitate, dar atunci trebuie să faci față problemelor și să îți revii. De aceea, acest meci era foarte important”, a declarat Zeljko Kopic, la digisport.ro.