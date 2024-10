Zeljko Kopic, prima reacție după eliminarea din Hermannstadt - Dinamo 0-2: "Nu am vorbit urât!" - Antena Sport

Zeljko Kopic, prima reacție după eliminarea din Hermannstadt - Dinamo 0-2 Profimedia Zeljko Kopic a oferit prima reacție după eliminarea din Hermannstadt – Dinamo 0-2. Antrenorul „câinilor” a vorbit deschis despre criza de nervi din prima repriză a duelului de la Sibiu. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Kopic s-a enervat la culme după ce Ronaldo Deaconu l-a faultat pe Abdallah, în minutul 35. Arbitrul Rareș Vidican nu i-a acordat cartonașul galben jucătorului de la Hermannstadt, iar apoi Kopic a răbufnit. Zeljko Kopic, prima reacție după eliminarea din Hermannstadt – Dinamo 0-2 Zeljko Kopic a dezvăluit că nu a vorbit urât atunci când s-a certat cu arbitrul și că a pus întrebări legate de faza respectivă. Totodată, antrenorul de la Dinamo a vorbit și despre victoria echipei sale și s-a declarat mulțumit de prestația jucătorilor. Zeljko Kopic a vorbit și despre o posibilă demitere a lui Marius Măldărășanu, de la Hermannstadt și a transmis faptul că, în opinia sa, tehnicianul sibienilor este unul „de top”. Reclamă

Reclamă

„Am avut câteva meciuri în deplasare în care nu am reușit victoria. Trebuie să spun că am avut multe probleme de la ultima pauză internațională. Știu ce îmi poate face echipa. Treceam printr-o perioadă mai puțin bună și sunt foarte satisfăcut de mentalitatea arătată de jucători. Îi felicit.

Am avut multe momente dificile în sezonul trecut. Cel mai dificil a fost când am pierdut aici, la Sibiu. Și atunci am avut parte de sprijinul fanilor, dar noi am jucat foarte prost.

În ultimele luni ne-am îmbunătățit. Sunt fericit că am evoluat foarte mult.

Reclamă

(n.r. despre eliminare) Am avut sentimentul că trebuie să reacționez. Nu am vorbit urât. Doar am pus întrebări legate de decizie. (n.r. Veți fi suspendat cu FCSB) Asta este.. Atunci când ești într-o familie, dacă simți să faci un anumit lucru pentru familia ta, atunci asta faci. Eu nu îmi pot pierde încrederea în această echipă. Știm cum putem juca. Sunt momente de instabilitate, dar atunci trebuie să faci față problemelor și să îți revii. De aceea, acest meci era foarte important. (n.r. E posibil ca Marius Măldărășanu să fie dat afară) Pentru mine este un antrenor de top. Mereu analizăm oponenții, am avut meciuri grele cu echipa lui Măldărășanu. Nu pot vorbi despre ce se întâmplă la echipă în acest sezon, dar pot să spun că în ultima vreme nu ies lucrurile așa cum au ieșit în trecut”, a spus Zeljko Kopic, la digisport.ro. Cătălin Cîrjan vrea victoria în derby-ul cu FCSB din Cupă, după Hermannstadt – Dinamo 0-2 Cătălin Cîrjan a avut o prestaţie solidă în duelul cu Hermannstadt. Mijlocaşul a scos un penalty şi a pasat decisiv la reuşita de 2-0, a lui Kennedy Boateng. După duelul cu Hermannstadt, Cîrjan a transmis că se concentrează asupra derby-ului cu FCSB, din grupa de Cupa României. Partida se va disputa miercuri, de la ora 21:00, şi va fi în format live text, pe AS.ro.

„Mă simt foarte bine aici, suntem o echipă bună. Echipa mă pune în valoare, jucăm un fotbal frumos, trebuie să-mi arăt valoarea pe teren. Am controlat jocul, am ieşit la joc în repriza a doua şi a venit şi golul doi. Am avut patru meciuri fără victorie, azi am câştigat. Ne doream foarte mult să câştigăm şi în deplasare, am avut un trac, dar în seara asta am câştigat.

Am fost foarte dezamăgiţi după meciul din campionat, dar am făcut o analiză, mergem să luăm cele trei puncte. Ne dorim să câştigăm un derby, să-i răsplătim pe suporteri. Şi azi au fost minunaţi, ne-am simţit ca acasă”, a declarat Cătălin Cîrjan, conform sursei citate anterior.

Reclamă