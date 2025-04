Andrei Nicolescu l-a sunat pe Gigi Becali pentru transferul lui Alexandru Musi! Suma cu care Dinamo îl poate cumpăra pe jucătorul FCSB-ului: "Ne putem înţelege" - Antena Sport

„O să vedem. Să mă sune… ăsta, cum îl cheamă, administratorul (n.r. – Andrei Nicolescu). Acum, cât sunt nervos, la cald… dacă trece o zi, nu-l mai dau. Mâine (n.r. – azi, duminică), nu acum. Nu sunt în stare să negociez acum.

Musi să joace fotbal, nu să ceară să plece! N-are rost să discutăm acum de Musi. Sunt bucuros, gata, am spus ce-am spus. Acum ce fac? De parcă am pierdut meciul… Îmi arde de Musi? Am câștigat meciul, sunt bucuros”, declara Gigi Becali pentru primasport.ro după FCSB – U Cluj 1-0.

Alexandru Musi (20 de ani) este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 800.000 de euro. El a evoluat pentru FCSB în 21 de partide în Liga 1 în acest sezon, marcând 3 goluri şi reuşind un assist.