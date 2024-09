Andrei Nicolescu, prima reacţie după ce Dinamo a primit fostul autocar al celor de la FCSB: "Nu mai suntem acum 30 de ani!" - Antena Sport

Andrei Nicolescu a avut o prima reacţie după ce Dinamo a primit fostul autocar al celor de la FCSB. Administratorul special de la Dinamo a spus că autocarul a fost închiriat pe criterii de calitate şi nu l-a interesat cine l-a folosit înainte.

Andrei Nicolescu a mai spus că, în momentul de faţă, Dinamo nu îşi permite să cumpere un autocar nou. Totuşi, Nicolescu a spus că peste 2 ani Dinamo îşi va putea permite să îşi cumpere un autocar nou.

„Eu cred că dăm o conotaţie arhaică. Nu cred că mai suntem în fotbalul de acum 30 de ani. Este un parteneriat cu un partener care asigură astfel de autocare. Este un produs şi un serviciu pe care l-am aşteptat. În momentul în care Dinamo ar putea să îşi permită un autocar nou, o vom face. Acum nu e momentul. Niciodată nu o să poţi să mulţumeşti pe toată lumea. Noi nu am discutat cu ei în termenii aceştia, noi am dorit un autocar de o anumită calitate. Termenii au fost discutaţi pe calitate. Noi am ales pe servicii, nu că a fost autocarul la X sau Y. În 2-3 ani vom cumpăra şi un autocar propriu”, a spus Andrei Nicolescu la digisport.ro.

Noul autocar al lui Dinamo ar fi folosit de FCSB în trecut Noul autocar al lui Dinamo ar fi folosit de FCSB în trecut. Dinamo va veni la meciul cu Unirea Slobozia cu noul autocar. Totul a ieşit la iveală după ce fanii au descoperit că autocarul are acelaşi număr de înmatriculare pe care îl avea cel folosit de FCSB în trecut. Fanii au luat foc şi au transmis mai multe mesaje dure la adresa conducătorilor. „Culori pătate, autocar compromis, e clară treabă”, „Andrei Nicolescu, chiar în halul ăsta să îți bați joc de noi?” şi „Ireal…” au fost câteva dintre mesaje transmise, conform gsp.ro. Reclamă

„Dinamo are un nou autocar🚌!!!⬜🟥Dinamo va inaugura la meciul cu Unirea Slobozia noul autocar al clubului. Dinamo nu a mai folosit autocarul cu însemnele clubului în ultima perioadă, după ce contractul cu proprietarul acestuia a expirat! La 30 iunie, contractul pentru folosirea autocarului de către SC Dinamo a expirat!