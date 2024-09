"Chiar în halul ăsta să îți bați joc de noi?!" Noul autocar al lui Dinamo ar fi folosit de FCSB în trecut: "Ireal" - Antena Sport

Noul autocar al lui Dinamo ar fi folosit de FCSB în trecut Facebook Dinamo Noul autocar al lui Dinamo ar fi folosit de FCSB în trecut. Dinamo va veni la meciul cu Unirea Slobozia cu noul autocar. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Totul a ieşit la iveală după ce fanii au descoperit că autocarul are acelaşi număr de înmatriculare pe care îl avea cel folosit de FCSB în trecut. Noul autocar al lui Dinamo ar fi folosit de FCSB în trecut Fanii au luat foc şi au transmis mai multe mesaje dure la adresa conducătorilor. „Culori pătate, autocar compromis, e clară treabă”, „Andrei Nicolescu, chiar în halul ăsta să îți bați joc de noi?” şi „Ireal…” au fost câteva dintre mesaje transmise, conform gsp.ro. „Dinamo are un nou autocar🚌!!!⬜🟥Dinamo va inaugura la meciul cu Unirea Slobozia noul autocar al clubului. Dinamo nu a mai folosit autocarul cu însemnele clubului în ultima perioadă, după ce contractul cu proprietarul acestuia a expirat! La 30 iunie, contractul pentru folosirea autocarului de către SC Dinamo a expirat! Acesta data din 2007, de la ultimul titlu, când fusese comandat de Borcea, pe atunci acționar la Dinamo. Omul de afaceri Claudiu Ciolan – care susține echipa Muscelul Câmpulung – cumpărase autovehiculul de la Ionuț Negoiță, în schimbul a 50.000 de euro, și îl lăsase să fie folosit gratis de echipa de fotbal. Reclamă

Autocarul cel nou e în dungi 🟥⬜alb-roșii pe fond negru, are desenați doi câini fioroși, numele și sigla clubului pe toate laturile, plus toate trofeele câștigate: 1️⃣8️⃣ titluri, 1️⃣3️⃣ Cupe ale României, 2️⃣ Supercupe și 1️⃣ Cupă a Ligii” e postarea care însoțește fotografiile„, a fost anunţul făcut de Dinamo pe reţelele de socializare.

Zeljko Kopic cere întăriri, înainte de Dinamo – Unirea Slobozia!

La conferința de presă, Zeljko Kopic a transmis faptul că Dinamo mai are nevoie de o serie de transferuri, pentru a avea un lot competitiv.

„Încă mai așteptăm transferuri, ne mai trebuie 2-3 jucători. Încă nu am semnat, dar trebuie să facem acest lucru. Nu am semnat, dar am discutat despre asta.

L-am adus pe Patrick Olsen, este un jucător foarte bun, cu personalitate, e important că l-am adus, dar trebuie să mai aducem 2-3 jucători în continuare”, a spus Zeljko Kopic. De asemenea, Kopic a vorbit și despre starea lui Dennis Politic și a transmis că speră să se poată baza pe atacant la duelul cu Oțelul Galați. „Politic sper să fie gata pentru meciul cu Oțelul, nu pot spune 100%, mă aștept ca el și Petru să fie la antrenamente începând de luni”, a mai spus tehnicianul.

