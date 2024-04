Andrei Nicolescu, reacţie tranşantă despre situaţia de la Dinamo: "E ireal! Vrem doar să fim arbitraţi corect!" - Antena Sport

Reclamă

Nicolescu a mai transmis că au fost numeroase greşeli de arbitraj în defavoarea lui Dinamo, în acest sezon.

„O decizie controversată în care în decurs de câteva zeci de secunde s-au analizat în defavoarea noastră astea trei momente foarte importante. Ofsaid, fault în atac și apoi un potențiat penalty. Ca să nu mai vorbesc că 40 de secunde înainte s-a dictat un ofsaid care nu există la Amzăr în atac. La nivelul ăsta în minutul 93 nu poți să ignori toate aceste elemente.

Reclamă

Noi am trimis o scrisoare deschisă, un memoriu oficial, dar am fost ignorați. Mai mult de atât nu putem să facem. Doar acest semnal de alarmă. Se întâmplă, se întâmplau și acum văd că revin. După perioada decembrie am crezut că s-au oprit, nu vrem decât normalitate. Vrem doar să fim arbitrați corect și deciziile luate cu responsabilitate.

Mi se pare ireal că la o asemenea fază nu s-a discutat nici măcar o secundă faultul în atac a lui Huja la Josue, care e cel puțin la fel de evident ca al presupusul fault al lui Amzăr la Musi. Problema este că în această competiție noi suntem dezavantajați în mod constant. O dată decizia cu spectatorii, acum cu deciziile astea controversate. Nu știu asta cred că este a 17-a decizie controversată care se ia împotriva lui Dinamo.

E clar că jucătorii sunt foarte frustrați de astfel de analize ale unor specialiști în arbitraj care ar trebui să fie mult mai atente și mai echilibrate”, a declarat Andrei Nicolescu, conform sport.ro.

Reclamă 4 / 0/3

„I-am scris lui Vassaras” Andrei Nicolescu a luat foc după penalty-ul care a decis meciul cu Petrolul Andrei Nicolescu a luat foc după penalty-ul care a decis meciul cu Petrolul! „Câinii” au fost egalaţi în minutul 90+13 al meciului cu Petrolul, după ce Grozav a transformat un penalty controversat. “Într-o decizie atât de importantă trebuie analizat contextul în care s-a produs acea fază. Se fluieră offside în atacul nostru la Amzăr şi nu este offside. Apoi ajungem la faza din careul nostru. Se analizează la VAR şi nu este offside. Chiar dacă nu se trag liniile, se vede pe stop cadru cum jucătorul de la Petrolul este clar în afara jocului. Şi acolo este offside. După care este împins de către Huja şi este fault în atac. Adică nu poţi să analizezi o fază de penalty în două secunde fără să vezi fault în atac. Penalty-ul, ce să mai comentez? Nu mai e nimic de comentat. Nu e sub nicio formă, alunecă. Vrem să fim respectaţi şi se pare că nu suntem. Trăim cu imaginea acelui Dinamo de care lumea se temea că Dinamo face şi drege, aranjează. Trăim acea imagine, dar oameni buni, Dinamo este altceva acum. Reveniţi-vă… Toată lumea declară ceva frumos, dar se iau decizii împotriva lui Dinamo. Atât timp cât noi ne-am exprimat public şi oficial opinia şi suntem ignoraţi, singura şansă este ca în presă să se creeze această discuţie”, a spus Andrei Nicolescu la fanatik.ro. Reclamă

A luat Adrian Mutu decizia bună de a-şi da demisia de la CFR Cluj? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...