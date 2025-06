Anunţ surpriză al italienilor despre Dennis Man! La ce formaţie din Liga 1 ar putea ajunge: "Se poate întoarce" - Antena Sport

Dennis Man are șanse mari să plece de la Parma în această vară. Anunțul despre interesul giuleștenilor l-a făcut pe Gigi Becali să spună că îl vrea și el pe Dennis Man, sub formă de împrumut, și să-i suporte o parte din de euro din salariu. ”Dennis Man se poate întoarce în România, la Rapid București. Valentin Mihăilă și, posibil, Simon Sohm ar putea pleca și ei” , a scris cotidianul italian.

“(n.r. despre Dennis Man) Am glumit și eu, am zis și eu. Am văzut că se discută, am zis să discut și eu. Nu se pune problema.

M-a sunat Șucu să-mi zică la mulți ani. ‘La mulți ani, domnul competitor’. I-am zis ‘nu. La mulți ani, prietene’. Că eu sunt prieten, competitor nu sunt. Competitor sunt doar cu Neluțu Varga.

Șucu e om bun, poți să faci niște glume cu el de bun simț. Nici nu contează de ce parte e (n.r. cu modificarea Legii Sportului)”, a declarat Gigi Becali, conform gsp.ro.