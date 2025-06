Daniel Niculae are planuri mari pentru noul sezon de Liga 1. Mesajul oficialului de la Hermannstadt - Antena Sport

„Ne dorim să creştem din toate punctele de vedere, să avem un joc mai bun, chiar dacă suntem una dintre echipele care suntem preocupate de a juca un fotbal spectaculos, de a crea ocazii şi de a înscrie mult mai multe goluri decât adversarul şi nu de a distruge. Ne dorim să avem continuitate. Cred eu că, momentan, suntem pe drumul cel bun. Am semnat şi am prelungit cu foarte mulţi dintre jucătorii pe care i-am avut şi în anii precedenţi. Asta dă continuitate grupului, dă continuitate echipei, dă continuitate şi băncii tehnice. Ştiţi foarte bine că ţin la prelungirea şi cu Marius Măldărăşanu şi implicit cu tot stafful său şi sperăm să creştem.

Preşedintele clubului FC Hermannstadt, Daniel Niculae, a afirmat, miercuri, la sediul LPF, după tragerea la sorţi a ţintarului Superligii de fotbal, că are speranţe că echipa pregătită de Marius Măldărăşanu va avea un sezon la fel de bun ca şi precedentul.

“Ţinând cont de această zi frumoasă, ţin şi o să transmit un sincer şi călduros ‘La mulţi ani!’ pentru toţi cei care simt pentru această echipă, pentru culoarea vişinie. Mulţi ani înainte şi sperăm mult mai glorioşi, pentru că au fost ani de zile în care au avut mult de suferit. Poate o să iasă soarele şi pe strada lor. Am transmis la mulţi ani tuturor rapidiştilor, pentru că indiferent de vreme, indiferent de ligă, sunt şi vor iubi această echipă”, a spus Daniel Niculae.

Daniel Niculae, mesaj despre Cristi Săpunaru

Referitor la fostul căpitan al echipei Rapid, retras la finalul sezonului trecut, Cristian Săpunaru, Niculae nu a exclus posibilitatea ca acesta să ocupe un post la Hermannstadt sau chiar să semneze un contract de jucător.

“Cristi e la final de carieră. Am vorbit cu el, am schimbat câteva mesaje, ştiu că este în vacanţă, dar nu ştiu dacă va mai dori să… Se bronzează, presupun, îşi încarcă şi el bateriile, pentru că a fost un sezon dificil şi pentru el. Noi suntem cam acoperiţi pe toate funcţiile pe care le avem, dar Cristi cred că ar avea rol la orice echipă din România. Posturile de jucători nu sunt acoperite, am spus că ne mai dorim să mai aducem câţiva jucători buni. Poate şi fundaşi, de ce nu”, a mai spus Daniel Niculae.