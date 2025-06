Gigi Becali, sunat de Dan Şucu. Anunţ de ultim moment despre transferul lui Dennis Man la FCSB - Antena Sport

Gigi Becali a dezvăluit că a fost sunat de Dan Şucu. Patronul campioanei a transmis că rivalul său din Liga 1 i-a urat “la mulţi ani”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gigi Becali împlineşte azi vârsta de 67 de ani. Patronul campioanei a dezvăluit şi faptul că Dan Şucu l-a numit “competitor”, însă el a refuzat acest apelativ, înlocuindu-l cu “prieten”.

Gigi Becali, sunat de Dan Şucu

Totodată, Gigi Becali a oferit declaraţii şi despre posibilul transfer al lui Dennis Man la FCSB. Patronul campioanei a dezvăluit că a spus, în glumă, faptul că-l doreşte pe internaţionalul român la echipa sa, în această vară.

“(n.r. despre Dennis Man) Am glumit și eu, am zis și eu. Am văzut că se discută, am zis să discut și eu. Nu se pune problema.

M-a sunat Șucu să-mi zică la mulți ani. ‘La mulți ani, domnul competitor’. I-am zis ‘nu. La mulți ani, prietene’. Că eu sunt prieten, competitor nu sunt. Competitor sunt doar cu Neluțu Varga.