Dan Şucu a anunţat o decizie radicală la Rapid după a patra înfrângere la rând în play-off a giuleştenilor! - Antena Sport

Cristiano Bergodi, anunţ despre plecarea de la Rapid, după înfrângerea cu Sepsi: „Cel mai greu moment!”

Cristiano Bergodi a făcut un anunţ despre plecarea de la Rapid, după înfrângerea cu Sepsi. Antrenorul italian a transmis că îi va antrena pe giuleşteni până când va decide conducerea.

„Un meci incredibil! Am avut ocazii. În prima repriză, a fost un meci bun, am avut ocazii mari, nu am reuşit să dăm gol. După, ei ne-au taxat. Am avut ocazii şi în a doua repriză, mingea nu a vrut să intre în poartă, Rrahmani a alunecat în faţa porţii. Dezamăgirea e mare.