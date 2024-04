Cristiano Bergodi, anunţ despre plecarea de la Rapid, după înfrângerea cu Sepsi: "Cel mai greu moment!" - Antena Sport

Reclamă

De asemenea, Bergodi a fost întrebat dacă s-a gândit să plece de la Rapid, dat fiind şi faptul că suporterii i-au cerut demisia. Acesta a dezvăluit că îi va antrena pe giuleşteni, până când va decide conducerea să-l demită.

„Un meci incredibil! Am avut ocazii. În prima repriză, a fost un meci bun, am avut ocazii mari, nu am reuşit să dăm gol. După, ei ne-au taxat. Am avut ocazii şi în a doua repriză, mingea nu a vrut să intre în poartă, Rrahmani a alunecat în faţa porţii. Dezamăgirea e mare.

Aşa sunt rapidiştii, e normal când sunt suporterii supăraţi, se uită doar la rezultat. Dar când nu dai gol şi ceilalţi te taxează…rezultatul era cel mai important, nici măcar o remiză nu era corectă. Ne-am pierdut luciditatea, în ultimul sfert de oră. Dar în prima repriză am făcut un meci bun, dar dacă nu ai sânge rece, e foarte greu.

Băieţii şi-au pierdut puţin încrederea, ratezi ocazii, tot timpul sub presiune. Dezastru. E normal să nu aibă această încredere, dacă dădeam gol la început, ne făceam meciul mai uşor.

Papeau era accidentat. Nu putem vorbi la cald, încercăm să reglăm lucruri, moralul echipei a scăzut mult, nu ţinem din punct de vedere psihologic. Am avut ocazii. Vezi că trece timpul, intri în criză de timp, am pierdut din luciditate şi ne-au taxat la ultima fază.

(N.r. Vă gândiţi să plecaţi de la Rapid) Sunt antrenor până când clubul decide, ei evaluează. Antrenorul antrenează şi gata! Când joci cu multă presiune, nu e uşor. Eram pregătiţi, echipa a jucat bine. N-am minge de sticlă, e greu, sunt patru înfrângeri. Vom vedea cum vor fi jucătorii (n.r. la derby-ul cu FCSB). Cel mai greu moment, se poate spune asta”, a declarat Cristiano Bergodi, conform digisport.ro. Fanii de la Rapid i-au cerut demisia lui Cristiano Bergodi! Numele lui Marius Şumudică, scandat în Giuleşti Fanii i-au cerut din nou demisia lui Cristiano Bergodi, de la Rapid. Suporterii nu au mai rezistat şi au început să scandeze împotriva antrenorului italian, după eşecul suferit de giuleşteni cu Sepsi. Marius Şumudică este dorit pe banca trupei de sub Grant. Rapid este singura echipă din play-off, fără victorie. Giuleştenii au pierdut pe rând cu Farul, Universitatea Craiova, CFR Cluj şi Sepsi, şi mai au un singur punct avans faţă de locul şase, ocupat de covăsneni. Pe finalul partidei cu Sepsi, fanii nu au mai suportat şi i-au cerut demisia lui Cristiano Bergodi. Numele lui Marius Şumudică s-a scandat pe arena din Giuleşti, în special de către fanii de la tribuna a doua. Marius Şumudică este liber de contract şi au existat zvonuri că ar putea să o preia pe Rapid, după eşecul suferit de giuleşteni, în etapa precedentă, cu CFR Cluj. Dan Şucu l-a reconfirmat însă în funcţie pe Bergodi. Reclamă

