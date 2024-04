Fanii de la Rapid i-au cerut demisia lui Cristiano Bergodi! Numele lui Marius Şumudică, scandat în Giuleşti - Antena Sport

Cristiano Bergodi şi-a explicat decizia luată, înaintea duelului cu Sepsi, mărturisind că s-a consultat cu acţionarii echipei, înainte de a-i scoate din lot pe Jayson Papeau, Alexandru Albu şi Damjan Djokovic. Tehnicianul italian a dezvăluit că trebuia să se schimbe ceva la echipă, după umilinţa cu CFR Cluj.

„E frumos că suporterii au scris acele mesaje (n.r. – pe banca de rezervă), despre ei nu se poate spune nimic negativ şi noi să-i facem fericiţi. E un meci important, după acele înfrângeri.

(n.r. – Albu şi Djokovic nu sunt în lot) Nu că sunt vinovaţi aceşti doi jucători. Ok, s-au luat decizii împreună cu clubul, dar nu sunt ei singurii vinovaţi pentru meciul cu CFR. La pauză am schimbat trei jucători. La acel meci trebuiau schimbaţi toţi, inclusiv antrenorul, după prima repriză cu CFR. Am luat nişte decizii, că aşa a trebuit să facem.

Am schimbat ceva şi în primul 11 şi aşa e corect, că am lot competitiv şi le pot da şanse şi celor care stau în spate şi sper că vor arăta că fac parte dintr-un lot valoros. A fost o decizie luată cu patronul şi tot clubul. A fost o decizie luată împreună, aţi înţeles?”, a declarat Cristiano Bergodi, conform orangesport.ro, înaintea duelului cu Sepsi.