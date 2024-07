"Asta spune multe" Elias Charalambous a dezvăluit ce decizie au luat jucătorii lui FCSB de la EURO 2024: "Mi-au scris după meci" - Antena Sport

Elias Charalambous a dezvăluit ce decizie au luat jucătorii lui FCSB de la EURO 2024: "Mi-au scris după meci" Elias Charalambous, în timpul conferinţei de presă premergătoare Supercupei României dintre FCSB şi Corvinul Hundoara / Antena Sport Elias Charalambous a dezvăluit ce decizie au luat jucătorii lui FCSB de la EURO 2024. România a încheiat parcursul la turneul final din Germania în faza optimilor de finală, după înfrângerea în faţa Olandei, scor 0-3. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Tricolorii se vor întoarce în ţara miercuri spre joi noapte, iar jucătorii de la FCSB care au mers în Germania vor avea o singură zi liberă, după care li se vor alătura coechipierilor. „Asta spune multe” Elias Charalambous a dezvăluit ce decizie au luat jucătorii lui FCSB de la EURO 2024: „Mi-au scris după meci” Decizia le aparţine în totalitate jucătorilor, potrivit lui Elias Charalambous, care voia să le dea mai multe zile libere lui Darius Olaru, Ştefan Târnovanu şi Adrian Şut. „Să fiu sincer, aseară, după meci, jucătorii mi-au scris că vor să vină azi la antrenament. Le-am spus că au mâine liber, apoi, de vineri, vor veni să se antreneze cu noi. Noi am vrut să le dăm câteva zile libere, dar nu au vrut, au vrut să se antreneze cu echipa. Asta spune multe”, a declarat Elias Charalambous, înaintea Supercupei României dintre FCSB şi Corvinul Hunedoara. Reclamă

Reclamă 4

Elias Charalambous vrea un nou trofeu cu FCSB! Mesajul dinaintea Supercupei: „Jucătorii vor să-i facă fericiţi pe suporteri”

Elias Charalambous vrea un nou trofeu cu FCSB. Antrenorul campioanei României a susţinut conferinţa de presă premergătoare partidei din Supercupa României, care va avea loc joi seară, de la ora 20:00, în format LIVE TEXT pe AS.ro.

Charalambous vrea să înceapă noul sezon cu un trofeu şi are mare încredere în jucătorii săi, chiar dacă se aşteaptă la o partidă dificilă. FCSB nu se va putea baza pe jucătorii care au fost convocaţi la EURO 2024, dar are încredere în restul lotului pe care îl are la dispoziţie:

„Începem noul an. Avem acest meci pentru trofeu. Vrem să începem anul cât se poate de bine și să câștigăm trofeul. (n.r. Corvinul) arată bine fizic și va fi un joc dificil. Știu că jucătorii vor dori să-i facă mâine fericiți pe suporteri.

Reclamă

Fotbaliștii echipei naționale sunt foarte importanți și pentru echipa noastră, dar nu o să ne bazăm pe ei. Mâine o să avem încredere în lot”, a declarat Elias Charalambous, la conferinţa premergătoare meciului din Supercupa României.