Atletico Madrid, ofertă bombă pentru Horaţiu Moldovan! Diego Simeone, asalt total pentru portarul Rapidului - Antena Sport

Horaţiu Moldovan se va lupta pentru postul de titular cu Jan Oblak, unul dintre cei mai buni portari din lume. Diego Simeone are cinci portari în lot. Jan Oblak a jucat în toate meciurile din campionat. Rezervele lui sunt Ivo Grbic (28 de ani), Antonio Gomis (20 de ani), Sergio Mestre (18 ani) şi Alejandro Iturbe (20 de ani).

Atletico Madrid tocmai s-a răzbunat pe Real Madrid pentru eliminarea din Supercupa Spaniei. A câştigat în prelungiri confruntarea cu „galacticii” din Cupă. Jucătorii lui Simeone au primit totuşi 12 goluri în ultimele patru meciuri oficiale.

Portarul de 25 de ani a fost titular în toate meciurile Rapidului din această ediţie a Ligii 1. Moldovan a fost prima opţiune şi a lui Edi Iordănescu şi a ajutat naţionala României să se califice la EURO 2024.

Ce spunea Horaţiu Moldovan despre plecarea de la Rapid

Horaţiu Moldovan a rupt tăcerea după informaţiile apărute în ultima vreme, care susţineau că portarul Rapidului a cerut un salariu de 30.000 de euro pentru a rămâne în Giuleşti.

„Sper să fie un an mult mai bun decât 2023, care oricum a fost cel mai bun an din carieră. Sper să fiu sănătos. Nu am stat să am tratative. Nu a fost nicio discuţie cu conducerea clubului. Am o relaţie foarte bună cu cei de la Rapid.

Faţă de domnul Şucu nu am niciun reproş. E cel mai corect om pe care l-am întâlnit până acum. Faţă de domnul Angelescu am cel mai mare respect. Mi-a întins o mână când probabil că nimeni nu mai credea în mine. Nu pot să mă cert niciodată cu clubul Rapid. E perioada de transferuri, dacă va veni o ofertă de nerefuzat, voi face pasul.

Mi-e gândul doar la Rapid, nu sunt disperat să plec. Mă gândesc şi la EURO. Nu poate nici Neuer condiţii să fie titular. Şi aici am o concurenţă bună cu Drăghia. Sunt aici, mă bucur că am venit la reunire. Mă bucur că am ajuns la EURO, nu mă ţine pe loc. Sunt mândru că sunt român.