Horaţiu Moldovan a rupt tăcerea! A spus totul despre relaţia cu Şucu şi Angelescu! Aşteaptă transferul în Europa - Antena Sport

Horaţiu Moldovan are o clauză de reziliere de 800.000 de euro

Moldovan ar fi cerut un salariu de 30.000 de euro pentru a rămâne la Rapid Horaţiu Moldovan a rupt tăcerea după informaţiile apărute în ultima vreme, care susţineau că portarul Rapidului a cerut un salariu de 30.000 de euro pentru a rămâne în Giuleşti.

Portarul în vârstă de 25 de ani are o clauză de 800.000 de euro şi poate pleca încă din această vară. Dan Şucu şi Victor Angelescu l-au chemat la negocieri, în încercarea de a-i prelungi contractul.

Horaţiu Moldovan a rupt tăcerea! A spus totul despre relaţia cu Şucu şi Angelescu

„Sper să fie un an mult mai bun decât 2023, care oricum a fost cel mai bun an din carieră. Sper să fiu sănătos. Nu am stat să am tratative. Nu a fost nicio discuţie cu conducerea clubului. Am o relaţie foarte bună cu cei de la Rapid.