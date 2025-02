Atmosferă senzaţională la FCSB - Dinamo: "Trăim o nebunie în roşu şi albastru!" Replica dinamoviştilor - Antena Sport

Atmosferă senzaţională la FCSB - Dinamo | Profimedia FCSB – Dinamo a început într-o atmosferă senzaţională. Galeriile celor două rivale au fost la înălţime în startul derby-ului de pe Arena Naţională. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Cei de la FCSB au afişat o scenografie în peluză şi au transmis şi un mesaj, cu trimitere la parcursul european al echipei din acest sezon. FCSB a ajuns în optimile de finală din Europa League, după ce a eliminat-o pe PAOK Salonic. Atmosferă senzaţională la FCSB – Dinamo „Trăim o nebunie în roşu şi albastru!”, a fost mesajul din peluza celor de la FCSB. Dinamoviştii nu s-au lăsat nici ei mai prejos şi au creat o atmosferă încinsă. FCSB l-a impresionat pe Zeljko Kopic, înainte de derby Zeljko Kopic s-a declarat impresionat de FCSB, înainte de marele derby de duminică. Antrenorul de la Dinamo a avut doar cuvinte pentru rivală. „Nu e un meci oarecare, e un derby, un meci mare pentru noi și suporteri. Nu poți să tratezi un meci cu FCSB ca pe unul normal. E un adversar foarte bun, aflat în formă bună și reprezintă fotbalul românesc într-un mod bun. Țelul nostru e să ne prezentăm cât mai bine posibil pe Arena Națională și să încercăm să scoatem un rezultat bun. Reclamă

Am zis-o și înainte, simt că FCSB e gata pentru lucruri foarte bune sezonul ăsta. A fost opinia mea încă de acum câteva luni, când nu era într-o formă bună, dar am văzut că are caracter și calitate", a spus Zeljko Kopic, la conferința de presă.