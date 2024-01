Aurelian Chițu a acuzat dur arbitrajul după înfrângerea cu Farul: "Am avut un penalty clar! Doar dacă nu vrei, nu îl dai" - Antena Sport

Reclamă

„Trebuie să recunoaștem că în seara asta nu am făcut un meci bun. Am intrat foarte slab. Era o șansă foarte bună pentru noi, de a rămâne în cursa pentru play-off. Am jucat foarte slab astăzi, la Rapid am jucat mai bine, dar am pierdut și acolo.

Nu cred că meritam mai mult, dar am avut un penalty foarte clar. Nu ai cum, doar să nu vrei să îl dai! Nu e corect să vorbim despre arbitraj, am jucat slab, dar și în prima repriză am avut o lovitură liberă, s-a văzut că nu vede. Au fost și dueluri umăr la umăr, dădea fault doar pentru ei. Asta este.

Chiar simțim la fiecare meci o ură împotriva noastră. Noi am jucat foarte rău, dar și arbitrajul contează. Doar cu FCSB, în Cupă, am avut un arbitraj ok. Nu suntem într-o situație foarte bună, am început cu două înfrângeri (n.r. anul), trebuie să batem pe Dinamo neapărat!”, a spus Aurelian Chițu, potrivit digisport.ro.

Farul – FCU Craiova 1-0 Meciul Farul – FCU Craiova 1-0 a fost în format LIVE TEXT pe AS.ro. Duelul a deschis etapa cu numărul 23 a sezonului de Liga 1. Singurul gol al acestei partide a fost marcat de Ronaldo Deaconu, în minutul 9. După acest rezultat, Farul este pe locul 4 în Liga 1, cu 36 de puncte. De cealaltă parte, FCU Craiova s e află pe poziția a 11-a, cu 27 de puncte. Echipele de start pentru duelul dintre Farul Constanța și FCU Craiova: Farul Constanța: Buzbuchi – Dussaut, Larie, M. Popescu, Kiki – Deaconu, Queiros, Grameni – Rivaldinho, Munteanu, Budescu Rezerve: Mușat, Boli, Vînă, Grigoryan, Henrique, Nedelcu, N. Popescu, Grosu, Dănuleasa, Andronache, Cojocaru, Ganea

Absenți: Sîrbu, Băluță, Benchaib (accidentați)

Antrenor: Gheorghe Hagi FCU Craiova: Gurău – R. Negru, Compagnucci, Lacroix, Padula – Achim, Albu – Baeten, Bauza, Blidar – Chițu Rezerve: Popa, Kvakic, Mascarenhas, Asamoah, Ilie, Pop, Sidibe, Blănuță, Ibrahim

Absenți: Buta, Van Durmen (accidentați)

