Avertisment pentru Dan Petrescu! Jucătorul făcut praf după CFR Cluj-FCSB: "Ai o mare problemă" - Antena Sport

Dan Petrescu a primit un avertisment dur din partea unui fost stelist. Basarab Panduru este extrem de nemulţumit de prestaţia unuia dintre jucătorii celor de la CFR Cluj în meciul contra celor de la FCSB, scor 1-1. Aly Abeid a fost făcut praf în direct.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Aly Abeid a comis-o la golul înscris de FCSB prin Alexandru Stoian. Puştiul de doar 17 ani a înscris cel mai rapid gol al sezonului de Liga 1.

Jucătorul lui Dan Petrescu, desfiinţat în direct

Basarab Panduri a dat de pământ pur şi simplu cu Aly Abeid. I-a atras atenţia lui Dan Petrescu. CFR Cluj nu se poate bate la titlu cu astfel de jucători. Mai mult, Petrescu l-a lăudat pe puştiul de la campioana FCSB. „Am avut meci, până la urmă. Fără miză pentru FCSB, dar am avut goluri, am avut faze, am avut penalty, am avut cartonaş roşu, am avut nervi, am avut de toate la meciul ăsta. Nu părea că va fi mare lucru, dar a fost interesant.

Demarcarea aia… nu mă aşteptam. Aia e demarcare de mare atacant, nu de Stoian, care e copil. Mare atacant! Aly Abeid poate ţine pe cineva, dacă pe Stoian nu poate? Din poziţia aia, ori eşti fundaş dreapta, ori fundaş central. Tu nu poţi să-l ţii pe Stoian? Înseamnă că ai o mare problemă.

Dar demarcarea este excepţională. Demarcarea este incredibilă. Bravo, Stoian! Mingea esta la CFR, în loc să joci, să nu pierzi mingea, o dai la FCSB, dai mingea aiurea. Pierzi mingea acolo”, a spus Basarab Panduru, conform primasport.ro.