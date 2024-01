Baba Alhassan și Luis Phelipe au fost prezentați oficial de FCSB. Ce au spus despre presiunea venită din partea lui Gigi Becali - Antena Sport

Reclamă

„Sunt fericit să îi am pe acești doi jucători lângă mine, pe Luis Phelipe și pe Baba Alhassan. Îi cunoaștem foarte bine, sigur sunt foarte entuziasmați. Vreau să le urez mult noroc și toate cele bune. Sunt sigur că ne vor ajuta să câștigăm titlul în acest an”, a spus Elias Charalambous.

Baba Alhassan a spus că obiectivul său este câștigarea titlului de campion alături de FCSB. Mijlocașul a menționat că va da tot ce poate pentru ca echipa patronată de Gigi Becali să își atingă obiectivul din acest sezon. De asemenea, a vorbit și despre presiunea venită din partea patronului.

„Sunt foarte fericit să fiu aici, este o mare plăcere să fiu aici. O să dau tot ce pot pentru a câștiga titlul. FCSB este un club mare în România, când am auzit că sunt dorit aici am fost foarte fericit. Știam foarte multe despre acest club, la FC Hermannstadt am avut colegi care au jucat aici și care mi-au spus doar lucruri pozitive.

Nu va fi ușor, toate echipele vor să câștige titlul și să ne învingă. FCSB nu este deja campioană, trebuie să jucăm bine. Cred că Rapid va fi un adversar dificil, dar și Universitatea Craiova și CFR Cluj.

Presiune este peste tot, aici este puțin mai mare ce-i drept, dar de asta FCSB este un club mare. Totul depinde de mine, dacă îl ascult pe antrenor și joc bine, atunci va fi bine. Cred că pot intra în primul 11, de ce nu? Totul depinde de mine”, a spus Baba Alhassan.

Luis Phelipe: „E o onoare să joc în acest tricou” Noul atacant al echipei pregătite de Elias Charalambous a spus că se simte onorat să joacep entru FCSB. Luis Phelipe a menționat că nu i-a venit să creadă că a primit o ofertă de la echipa lui Gigi Becali și speră că va reuși să câștige titlul Ligii 1 alături de roș-albaștrii. „E o mare onoare să joc în acest tricou, vreau să câștigăm titlul de campioni. La finalul sezonului sper să ne bucurăm și să fim campioni. Nu mi-a venit să cred când am auzit de interesul celor de la FCSB. Am vorbit cu conducerea celor de la Poli Iași, le-am explicat despre această oportunitate și în cele din urmă am ajuns aici. A fost o surpriză foarte mare”, a spus și Luis Phelipe.