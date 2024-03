Bănel Nicoliță, laude la scenă deschisă pentru Florinel Coman: „E numărul 1! Merită 10 milioane”. Avertisment pentru Gigi Becali - Antena Sport

Reclamă

Totodată, Bănel l-a avertizat pe Gigi Becali și a transmis că patronul de la FCSB ar putea regreta faptul că nu i-a pus o clauză de reziliere mai mare lui „Mbappe de România”.

„Coman este numărul 1, e motorul echipei. Când a început campionatul am spus, sunt doi jucători buni în Liga 1, Mitriță și Coman. Ceea ce s-a întâmplat acum, Florinel a ținut bine randamentul, eu l-am lăudat, îl cunosc.

E un jucător foarte bun, știe ce înseamnă să dribleze, să șuteze. E un jucător de mare calitate.

Eu îl văd în orice campionat din Europa. În primele 4 campionate poate juca lejer. Are forță, are tehnică, are viteză bună, de ce nu? A fost într-o perioadă foarte grea, la momentul respectiv nu s-a mai gândit că își revine atât de bine, încât să poată crească cota. Nu cred că valorează doar 5 milioane, ar merita 10 milioane.

A arătat asta! Poate să decidă un meci. Va conta și la EURO. Poate să fie bombă la EURO, nea Gigi poate regreta că nu i-a mărit clauza”, a spus Bănel Nicoliță, în exclusivitate pentru Antena Sport.

Florinel Coman poate înlocui un jucător de 60 de milioane de euro la Stuttgart Graţie formei de senzaţie, Stuttgart a pus ochii pe Florinel Coman. Adrian Ilie a declarat că i-a contactat pe oficialii germani şi au confirmat faptul că aceştia l-au analizat pe „Mbappe”. Fostul internaţional a dezvăluit că Florinel Coman i-ar putea lua locul lui Silas, jucător care urmează să fie vândut de germani în schimbul sumei de 60 de milioane de euro, în Arabia Saudită. Acesta e convins că extrema de la FCSB are calităţile necesare pentru a evolua în Bundesliga. „Am vorbit cu cei de acolo și l-au analizat. Extrema lor, Silas, are o ofertă foarte mare, de 60 de milioane de euro, din Arabia Saudită, și se gândesc că Florinel Coman ar putea fi omul care să ocupe banda stângă la Stuttgart, având în vedere și suma lui de transfer. Sigur mai sunt 2-3 pe listă. Are aceleași calități ca Silas, are viteză, lovește mingea cu piciorul drept, intră în combinații… Clar îi mai trebuie puțină forță, dar are calitățile necesare să joace în campionatul Germaniei. Nu știu dacă a venit cineva să discute cu el. E exploziv și marcheză. Poate să câștige fără probleme 100.000 de euro pe lună”, a declarat Adrian Ilie, conform fanatik.ro.

